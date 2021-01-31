专家：冠病康复问题应受重视

中国工程院院士、医药卫生学部主任张伯礼建议，虽然中国政府在较短时间内控制住疫情的蔓延，但在关注疫情形势之外，感染冠病后遗症问题也应该给予重视。

据《健康时报》报道，张伯礼说，近半年来国外媒体及权威杂志关于冠病的后遗症报道逐渐增多，8月法国的一份报告对120名住院患者进行了调查，发现其中34%的人在数月后出现失忆，27%的人有注意力不集中问题。他们称之为冠病脑雾，即包括失忆、思维混乱、注意力难集中、头晕和遗忘日常词汇等令人困扰的认知症状。

他引述另一项研究说，这类患者需要住院更久，死亡率更高，且往往在出院后无法立即应付日常活动。另外，英媒也发出了一则报告，研究发现30%左右的冠病患者在治愈出院之后的大概140天内会重新回到医院，并且12.3%的冠病治愈患者出现死亡。

张伯礼说：这个数字令人吃惊，是否具有代表性有待进一步研究，但是国外报道的冠病后遗症确实普遍较多且较为严重。中国国内的冠病患者的后遗症普遍不如欧美国家严重，出现的概率在10至20%左右，早期以肺的炎症为主，多伴有疲乏、气短、身痛、心悸、多汗等，呼吸等脏器功能有损伤，免疫功能低下等为主，还伴有一定比例心理障碍。

他指出，临床上嗅觉味觉障碍、脑雾、恢复期死亡等症状在国内并不常见，出现这些差异具体原因尚不清楚。或与病毒、地域还是与中国普遍使用中药有关也值得研究。但是尽管如此，冠病患者后遗症问题也应给予高度关注。从发现冠病病毒至今已有一年多，但人们对冠病仍缺乏全病程的系统总结，尤其是有关恢复期阶段及后遗症的问题。

张伯礼说，冠病患者康复问题应引起高度重视，需进行及时全面的中西医康复干预，同时积极总结中西医康复的方案和经验，使之规范化。应该为未来全球近两亿冠病患者的康复治疗提供中国方案。

他表示，希望国家对冠病患者的康复问题予以高度关注，开展一揽子冠病康复方面的科学研究，建立统一的中西医康复治疗方案和评估，早期康复在一线即开始康复，出院后进行系统的康复评估和治疗。

他还建议国家建立康复定点医院，开展医务人员康复培训，收治冠病出院病人进行14天隔离病院康复，并建立康复平台进行追踪观察和评估；在康复工作中坚持中西医并重；建议将冠病患者康复期医药支出纳入医保，给予适当比例报销。