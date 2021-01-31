解放军军机今三度飞入台西南空域

中国大陆解放军军机今早三度飞入台湾的西南空域。台湾空军为此在空警戒，并广播驱离。

据《自由时报》报道，根据广播及航迹记录，解放军军机今早分别在9时58分、10时00分、10时01分，3分钟内连续三度飞入台湾的西南空域，高度为2500至8000米。

根据“台湾西南空域”面簿专页记录，解放军军机本月已累计30天现身台空域。

另一方面，美国印太平洋司令部早前发表声明称，解放军最近在台湾附近进行的军机演习对该地区的美军没有构成威胁，但对区域“具有侵略性和破坏稳定”。

《金融时报》引述熟悉情报事务的人士报道，解放军军机1月23日至24日的演习，模拟了对美国海军“罗斯福”号航母战斗群的导弹攻击。报道说，中国军机当时与美军舰艇保持了至少250海里的距离。

美国海军上尉麦克·卡夫卡在声明中说：“‘罗斯福’号航母战斗群密切监控了人民解放军海军和空军的所有活动，它们丝毫没有对美国海军的舰艇、飞机或水手构成威胁。”

台湾国防部日前公布资讯指出，大陆23日一共派出一架运8反潜机、八架轰6K和四架歼16进入台湾西南防空识别区。罗斯福号航母战斗群当天经由菲律宾北部的巴林当岛（Balintang）海域，从西太平洋朝南中国海航行，解放军军机当时很可能是在进行演练，假想进行多枚反舰导弹齐发的饱和攻击。美国航母则出动了舰载机戒备。

罗斯福号在24日进入南中国海，解放军当日更有Su-30战机、歼16战机等12架战机以及一架运8反潜机等进入台湾防空识别区，战机可能搭载长程反舰导弹，进行发射训练，同时也可能以电子侦察机探测美方的反应。