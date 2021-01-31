约三分之一港人不愿接种冠病疫苗

香港医院药剂师学会与香港医护联盟一项调查发现，约33%受访者表明不会参与冠病疫苗接种计划，另有约31%受访市民表示有意接种，约36%人未确定。

综合《信报》与《星岛日报》报道，受访者中最多人希望接种复星／BioNTech的疫苗，其次是大陆的科兴疫苗，最后是牛津和阿斯利康疫苗。

调查在本月8日至17日以网上问卷访问838人，表示不参与接种计划的33%受访者中，逾80%担心副作用及安全性，认为疫苗太仓卒推岀。

在愿意接种疫苗的受访者中，65%人已决定接种的疫苗生产商，当中最多人希望接种“复必泰”疫苗（54%），其次是科兴（28%），最后是阿斯利康疫苗（13%）。

负责调查的机构建议政府针对未决定的中间“游离份子”加强教育，释除其疑虑，同时呼吁市民参与接种计划，了解疫苗临床数据，包括保护率及副作用以作理性选择。若成功令“游离份子”（36%）加上已确定愿意接种疫苗的港人（31%），可达约70%接种疫苗的群体免疫最低门槛，有望终结疫情。

香港医院药剂师学会会长崔俊明指，全港70%人接种疫苗是达至群体免疫的最低门槛，但他反对以金钱作为接种诱因，建议政府加强宣传教育，释除市民对接种疫苗的疑虑。他也赞成使用大陆国药集团的新冠疫苗，希望药厂提供更多临床数据予香港的专家委员会参考。