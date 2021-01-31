江启臣批绿党挺黄捷是利用威权霸凌民意

高雄市议员黄捷罢免投票进入倒数，国民党主席江启臣1月31日表示，罢免是民众的权利，民进党如果把选它变成政党对决的话，他会觉得这是当局利用执政威权在霸凌民意，只会激发更多民众反弹，也会让大家感觉是小市民在对抗大政权。

据香港中通社报道，江启臣31日出席参加不分区立委联合服务处揭牌仪式仪时，回应绿营力挺黄捷事件，表示非常遗憾台湾总统蔡英文在民进党中常会说要守住黄捷这一局，蔡英文完全不了解民意，她应该要守住的是全民好不容易得来的防疫成果、食安健康、言论自由、新闻自由、司法公平正义、国际空间，这才是蔡英文要做的，她完全失去一个台湾总统、执政党主席的高度。

桃园市议员王浩宇罢免案通过，原本超高门槛的罢免成真，让民进党对2月6日即将登场的“罢捷”案如临大敌。由于黄捷的民调让民进党评估是有机会一搏，再加上民进党希望防堵执政气势再次受挫，这次民进党决定不再低调。虽然黄捷非民进党党员，但黄捷一向对高雄市长陈其迈及民进党相当友好，民进党经评估后，决定力挺。

江启臣强调，罢免是民众的权力，若民进党要将选举作为政党对决的话，那他会觉得这是用执政的权力机器在霸凌民意，这只会激发更多民众的反对，也让市民感觉到是小市民在对抗大政权，这已经变成一场不单纯的民代罢免选举，但他很遗憾看到执政党还有蔡英文，很明显地介入到整个罢免当中，这只会激发更多民众的反弹与不满。