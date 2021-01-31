港媒：中国两会可能延续去年防疫模式

港媒透露，受疫情影响，即将在春节后举办的中国“两会”（全国人大、全国政协年会）将延续去年的防疫策略，以线下线上结合的方式举行，并仅限长期驻北京媒体采访。

《明报》今天引述多个消息渠道报道，这届两会将延续去年的防疫策略，以线下线上结合的方式举行；不过会期将不同于去年，而是与往年相当。

据报道，两会媒体报名活动将在下个月开始，但官方只审批长期驻京媒体记者采访两会的申请，拒绝临时境外抵京的媒体记者采访，绝大多数获准的记者，也只能透过网络采访。

报道引述消息人士说，当局将在农历新年前后发布两会媒体注册申请。获准采访的媒体记者将获得本次两会的网络帐户，用于提交采访申请、领取会议文件及网上参与采访会议各议程。

报道指出，虽然中国政府已加紧展开对重点人群的冠病疫苗接种工作，但在外防疫情输入的大防疫框架下，防疫进度仍然不能赶在两会开始前，完成全体居民间隔21天的两剂接种程序。

依目前北京疫情防控要求，入境者需完成14天集中隔离、7天居家隔离、外加7天健康申报，合计共28天的观察期。同时，在过去一段时间内，北京官方各例行记者会均加码，要求记者至少符合30天内未离境作为到场采访的先决条件。

知情人士表示，这将作为当局考量申请采访两会记者的审批条件，即如果有境外记者要抵京采访，至少需要提前一个月入境，并完成隔离和健康监测。

但消息人士指出，这次两会采访方案仍未最终定案，会随疫情的变化而变动。



