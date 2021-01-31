防疫不力 哈尔滨12名干部被追责

由于管控不力，导致黑龙江正大实业有限公司（以下称正大公司）出现聚集性疫情，中国哈尔滨市纪委监委1月31日发布通报，对松北区12名党员干部追责问责。

据新华社报道，哈尔滨市纪委监委通报指出，松北区部分党员干部政治站位不高，对疫情防控严峻形势认识不足，在对正大公司疫情防控工作中，管控不力、失职失责，导致正大公司出现聚集性疫情，给全市乃至全省疫情防控工作造成极大的压力和影响。为进一步严明纪律，对松北区12名党员干部追责问责。

被追责的干部包括松北区委常委、副区长黄明瑾，他对分管的区农业农村局未有效履行畜禽屠宰企业疫情防控监管的问题负重要责任，被批评教育。

松北区副区长丁伟未及时对正大公司进行有针对性检查等问题负重要领导责任，被予以政务警告处分。

被追责的干部还有利民开发区管委会执行委员会主任张端阳、投资服务公司总经理张树仁、利民开发区投资服务公司副总经理郎国林等人，分别被给予批评教育处理以及党内警告、党内严重警告等处分。

哈尔滨市1月21日新增确诊病例10例，均为黑龙江正大实业有限公司员工；新增无症状感染者31例，28名为正大公司员工，三名为该企业员工家属，以上病例传播链条清晰，均与该企业相关联。