台北年货大街活动因疫情取消

每逢春节前夕，台北市迪化街所举办的年货大街是许多台北人必逛之地，但今年因疫情因素，台北市政府决定取消。

据香港中通社报道，台湾立委何志伟1月31日说，迪化商圈业者反映，取消年货大街导致损失3千万元（新台币，下同，142.32万新元）至5千万元，但室内商场风险更高当局却没规管。执政当局与地方政府应该尽速讨论出一套制度让业者及民众可以依循。

何志伟指出，不到两个星期就是春节，现在不论是庙宇、商圈等年节期间人潮聚集之处，相关防疫要求都没有一套共通准则，各地政府自行其事，民众无所适从。

何志伟认为，现在没有一致标准所造成的乱象，执政当局都有责任。往年台湾总统在过年期间都会到各地庙宇祈福，但今年已经取消，可是民众到底能不能参拜，要不要参拜，应该要有一套制度让民众依循，现在只看到官方“呼吁”，但没有标准。

何志伟指出，不只是参拜庙宇，包括尾牙、餐饮业等防疫制度到底该怎么走，当局也应该说清楚讲明白。

何志伟建议，民众过年会去的地点、活动，应该根据场地，计算出空间面积、人潮密集度、人流等等，来决定到底是要禁止取消、缩小规模还是如期举办。

另外，由于取消实体活动，购买人潮大幅减少，商家也不得不自救，迪化商圈和电商合作，引进30家以上老店，改推线上年货大街，名店礼盒包含含乌鱼子、鲍鱼罐、干贝、燕窝等，网上通通买得到。传统年货大街求转型，就是希望在疫情期间，把业绩损失降到最低。