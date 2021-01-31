全球1月增2000万确诊 钟南山料3月好转

全球在一月内新增超过2000万确诊病例，中国工程院院士钟南山预计，全球病例大概3月份后会开始下降。

据香港中通社报道，世界卫生组织网站最新数据显示，截止31日2时，全球确诊病例较前一日增加50万985例，累计达1亿156万1219例；死亡病例增加13915例，累计219万6944例。与1月1日通报的数据相比，1个月内新增超过2000万确诊。

1月份以来的确诊病例，主要集中在欧美地区，元旦假期后新增确诊飙升至每天80多万例。在更多国家实施封锁措施、加大检测后，近日每天新增确诊回落至约50万例。

钟南山31日在广州参加一场活动时谈到全球疫情形势。他说，美国、俄罗斯、印度、巴西、南非以及欧洲是目前全球发病率比较高的地区，美国与俄罗斯两个国家还处在发病的高位，其他的地区由于采取比较强的措施，开始有一些下降。

此外，已经有很多国家开始接种疫苗。钟南山说，随着接种疫苗的数量越来越多，患病的情况会改善。“在严格管控和积极地增加疫苗接种的情况下，大概3月份后，我认为全球病例会开始有下降。”

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的数据显示，该国累计确诊病例超过2600万例，累计死亡病例43万8452例。今年1月以来，美国确诊病例从2000万例增至2600万例用时不到一个月，期间累计死亡病例增加超过9万例。

据世卫组织网站最新数据，欧洲区域30日单日新增确诊病例13万3022例，累计超3400万例，其中死亡病例73万9812例。