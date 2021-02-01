赵少康重回国民党 江启臣证实收到恢复党籍申请

台湾知名媒体人赵少康昨天中午传出要重回国民党，国民党主席江启臣昨晚证实，已收到赵少康恢复党籍的申请，会正式进入程序。

综合《联合报》、中时新闻网等台媒报道，江启臣表示，以赵少康的声望与历练，能回到国民党，他非常欢迎，同时这也代表蓝营的团结与加分，并扩大蓝营的支持基础。

江启臣也进一步说，国民党此刻相对艰困，只要认同、支持国民党的理念，愿意加入或回到国民党的大家庭，国民党都表示欢迎。

针对重回国民党，赵少康据报已向媒体发布采访通知，将于今早10时左右召开记者会，亲自对外说明。

报道引述国民党党内人士形容，赵少康是一个活棋，他能回来国民党是对该党形象加分；赵少康属于民间意见领袖，不管在媒体或是过去在政坛都相当有影响力，且对国民党更重要的是，可以带进民间的声音，进而可以改变党内文化。

至于传出赵少康回来是有意竞选国民党主席的说法，报道认为，以国民党内规定，回复党籍须一年后且具中评委或中央委员身份才有可能，目前看来并未符合。

资料显示，今年70岁的赵少康曾任两届台北市议会议员、行政院环境保护署署长、三届立法委员等公职。1992年，他离开国民党并发起创建新党，成为新党首任领袖。

1994年，赵少康代表新党参选台北市市长选举，但败于当时代表民进党出征的陈水扁，之后他逐步退出台湾政坛并投入媒体界。赵少康曾任飞碟电台董事长，并在中广流行网、TVBS等主持政论节目，其中以《少康战情室》最为知名。

