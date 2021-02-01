刘晓明中国驻英大使任期结束 盼中英合作走深走实

中国驻英大使刘晓明结束任期，将离开英国返回中国。

据中国驻英大使馆官网消息，刘晓明和夫人胡平华昨天（31日）发表视频讲话，表示自己结束任期，将离开英国。

他说，持节英伦十一年，成为中国历史上任期最长的驻英使节和驻外大使，深感荣幸和珍惜。“英伦岁月将成为我最珍贵的回忆。无论今后身在何处，我都将心系中英关系，永远做中英友好的使者。”

刘晓明强调，一个健康稳定的中英关系，不仅符合中英两国利益，也有利于世界和平与发展。“衷心祝愿中英友谊地久天长，祝愿中英合作走深走实，祝愿中英关系行稳致远。”

据《星岛日报》上个月初报道，刘晓明离开英国后，其职位盛传将由中国副外长郑泽光接任。

《新京报》旗下微信公号“政事儿”指出，刘晓明从事外交工作47年，曾在非洲、美洲、亚洲、欧洲六个国家常驻。

资料显示，今年65岁的刘晓明，1974年从大连外国语学院毕业后进入中国外交部工作，历任驻赞比亚共和国大使馆职员、驻美国大使馆一秘、北美大洋洲司处长、副司长等职，1998年任驻美国大使馆公使。

2001年，刘晓明出任驻埃及大使。三年后，他调任甘肃省政府副秘书长，后任甘肃省省长助理、省政府党组成员，2005年调任中央外事工作领导小组办公室副主任。

2006年，刘晓明出任驻朝鲜大使，期间曾获朝鲜一级友谊勋章；2009年，他出任驻英国大使，期间获英国48家集团俱乐部中英关系杰出贡献终身成就奖、英国伦敦金融城荣誉市民等荣誉。



