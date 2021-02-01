骆惠宁鼓励港警做维护国家安全的忠诚卫士

香港中联办主任骆惠宁昨天（1月31日）到访香港警察总部和尖沙嘴警署时，鼓励香港警员随时准备应对新的挑战，做维护香港稳定和国家安全的“忠诚卫士”。

据香港《星岛日报》报道，骆惠宁连同特首林郑月娥在多名官员的陪同下，到访警察总部和尖沙嘴警署拜早年，并探访处理违法暴力事件时受伤的警务人员。他们与100多名警务人员会面，了解他们的工作情况。

报道称，两人到访的目的是要表达对警队的关怀，而这也是中联办主任历来首次到访警总，相信为香港警队提升不少士气。

据中联办昨天在官网发布的新闻稿，骆惠宁提到，“经过一年多血与火的锻造，香港警队已经由城市治安警察，发展成为一支维护香港稳定和国家安全的坚强可靠、值得信赖的执法力量。”

骆惠宁也勉励警员坚守信念、不辱使命，继续为国家护航，为香港守城，为市民保平安，并强调“无论面对多大风雨，祖国始终是坚强的后盾！”

林郑月娥则说，香港警务人员在过去一年，无论在止暴制乱或防抗冠病疫情方面做了大量工作，值得充分肯定，尤其是《香港国安法》去年6月30日实施以来，香港警队肩负维护国家安全的重大责任，使命光荣.

报道称，对于多位执行维护国家安全任务的警务人员被美国政府制裁，林郑月娥转达了中国国家主席习近平在林郑上周述职期间对警务人员的亲切关怀。