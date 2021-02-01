中国1.6万贪腐干部主动投案

中国去年共有1.6万人向纪检监察机关主动投案，6.6万人主动交代问题。官媒评论说，“主动投案”和“主动交代问题”数据的背后，是持续高压反腐态势形成的强大震慑。

据中国纪检监察报报道，中共中央纪委国家监委公布的2020年监督检查等显示，中国纪检监察机关去年共立案61.8万件，处分60.4万人。共有1.6万人主动投案，6.6万人主动交代问题。《纪检监察报》由中国国家监察委员会等主办，其评论说，1.6万人主动投案，是“反腐败斗争压倒性胜利不断巩固发展的有力证明”。

中共中央纪委国家监委网站的“审查调查”栏目显示，2020年，“主动投案”成为案件通报的高频词。中央纪委国家监委新闻传播中心联合国家语言资源监测与研究中心推出2020年度十大反腐热词，“主动投案”也位列其中。

北京大学廉政建设研究中心副主任庄德水认为，“问题干部”主动投案是2020年反腐败工作的一大亮点，说明反腐败斗争压倒性胜利不断巩固发展对腐败行为形成遏制效应。

十九大以来的监督检查、审查调查年报显示，中国纪检监察机关每年的立案数都超过50万件，每年的处分人数都超过了50万人。

另一方面，主动投案就从轻处罚的政策感召也使得贪腐干部愿意主动投案。比如纪律处分条例第十七条指出，“主动交代本人应当受到党纪处分的问题的”，可以从轻或者减轻处分；监督执纪工作规则在总则部分第三条第三款规定，“对主动投案、主动交代问题的宽大处理，对拒不交代、欺瞒组织的从严处理”。

一方面高压震慑，一方面政策感召，二者同向发力，形成叠加效应，促使贪腐干部主动投案、交代问题。