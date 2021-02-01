观察家：杨洁篪料吁美国结束特朗普式政策

观察家认为，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪预料将在明天（2月2日）向美国民众发表的讲话中，呼吁中美两国加强双边对话与合作，也呼吁美国结束前总统特朗普支持的对抗性政策。

据香港《南华早报》昨天（1月31日）报道，杨洁篪将出席美中关系全国委员会举办的一场对话活动。这也将是自美国总统拜登1月20日上台后，杨洁篪向美国民众发表的首场演讲。

华盛顿智库美国战略与国际研究中心（CSIS）中国商务和经济高级顾问兼主任甘思德（Scott Kennedy）认为，如果杨洁篪在这场活动上语带威胁或发出警告，他也应该做好准备，因为对方会以坚定的态度做出回应。他也说，人们期望杨洁篪“真心地提出再度合作的建议，以解决美国和其他国家的关切。”

美国官员已经暗示，中国将成为美国外交政策在拜登时期的中心主题。美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）上周五（1月29日）提到，美国将对中国在香港、台湾、新疆和其他地区所采取的“强硬政策”（aggressive policies）做出“果断的回应”。

中国外交观察人士认为，杨洁篪可能会呼吁拜登政府不要遵循特朗普采取的强硬路线。

中国社会科学院美国事务专家卢翔说：“杨洁篪可能会要求美国新政府纠正特朗普采取的错误政策，例如在技术和贸易领域对中国采取的限制令。他还将警告，如果美国走上与特朗普相同的道路，美国将面对严重后果。”

南京大学国际关系研究院院长朱锋则预测，中美两国之间的对话次数在特朗普时期减少，杨洁篪因此会呼吁中美恢复对话。

中国人民大学国际关系学院教授金灿荣则认为，杨洁篪有可能重申北京的立场，即中国无意也无法挑战美国，并提到两国可以在气候变化、冠病疫情、朝鲜课题等展开合作。