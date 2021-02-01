港府有意延长限聚令至春节后

香港冠病疫情反覆，昨天新增53例确诊，数字再度回升。政府推出的社交距离措施将于本周三（3日）届满，虽然业界已叫苦连天，希望港府可以放宽防疫措施，令其可以复业，但政府消息人士透露，限聚令很大机会延长两星期，跨越农历新年。

据《星岛日报》报道，农历新年在即，不少人均希望可以放宽社交距离措施，令亲戚朋友可以聚首一堂过年。不过，政府消息人士透露，限聚令很大机会延长两星期，跨越农历新年。据了解，政府已预料市民过年会有聚会，如再放宽社交距离措施，担心农历新年会再有大型爆发，故无意放宽现行措施，会在过年后才再检视。

香港卫生防护中心传染病处主任张竹君则表示，明白市民新年会有聚会，建议市民聚会前一两日可先做病毒检测，有病征者要尽快求医，当然最好是避免聚会。

张竹君表示，确诊数字不断于数十例的水平徘徊，代表香港的本地疫情没有持续向下情况，“一有强制检测大厦个案数字就会上升”，加上未必可以即时发现轻微病征者，令到确诊病例时高时低，相信现时的确诊数字未必反映全港疫情。

呼吸系统专科医生梁子超则指，近日的个案有慢慢回落的趋势，但没有出现大幅度回落。他认为，除非本周的个案平均数字为上周的一半，即每日平均只有20多例，才能考虑放宽部分的防疫措施。