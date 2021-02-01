财新中国制造业PMI降至七个月来新低

随着制造业供给与需求增速放缓，财新中国制造业采购经理指数（PMI）降至2020年7月以来的最低点，今年1月为51.5，去年12月为53.0。经济学家认为，中国今年的关注重点主要是海外冠病疫情持续蔓延的背景下中国疫情防控的效果，以及海外需求不确定性持续增加的情况下国内经济内生动能的培育。

据财新网今天（2月1日）报道，中国制造业的供给、需求继续维持扩张，但速度明显放缓。2021年1月生产指数和新订单指数分别录得过去九个月和七个月的最低值。受访企业认为，虽然市场需求仍维持向好，但入冬以来中国国内冠病疫情的反复仍有负面影响。

海外疫情反复导致外贸企业订单减少，对外需造成明显抑制，当月新出口订单指数大幅降至收缩区间，创2020年7月以来新低。

中国就业市场因供求增速放缓而继续承压，当月就业指数继续在收缩区间小幅下降，制造业企业在扩张用工方面仍然态度谨慎。调查显示，制造业企业用工量下降的原因是企业重组或员工自愿离职后没有填补空缺。

财新智库高级经济学家王喆说，2021年1月制造业总体仍处复苏期，但供给、需求复苏动能减弱，海外需求成为拖累项。生产经营预期指数虽维持在扩张区间，但数值为2020年6月以来的新低，显示制造业企业家对经济复苏的持续程度仍有所担忧。此外，就业市场的疲弱和通胀压力的陡增均不容忽视。

中国国家统计局昨天（1月31日）在官网上公布，中国制造业采购经理指数降至五个月低点，今年1月份为51.3，虽仍保持在荣枯线以上，但低于市场预期。接受路透社调查的分析员早前预测，中国1月制造业PMI为51.6。指数在去年10月至12月分别为51.4、52.1和51.9。