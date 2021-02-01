新希望：涉千头母猪染猪瘟的报道不符事实

中国大陆最大的农牧企业之一的新希望声明，超过1000头母猪感染非洲猪瘟的报道和事实严重不符。

据界面新闻报道，新希望在“互动易”平台回答投资者提问时澄清：公司最近注意到了几篇报道。最初的报道是路透社的英文报道，随后被台湾媒体翻译成文。路透社原文涉及公司的内容，发生在去年浙江的一场行业协会交流论坛上，但是个别媒体在翻译时自行加上“本周发现”，与事实严重不符。

新希望表示，公司从未使用过任何形式的非瘟疫苗，目前非瘟防控形势也整体可控，被动感染新型非瘟的影响也很有限。目前新型非瘟的传播途径还不完全明确，但公司已经进一步加强防范措施，包括各类人员、物资的进出，以及引种、进猪时的前置检测等。

新希望介绍，公司近几个月存栏种猪数稳定增长，当前已达200万头以上，报道中提及的1000多头母猪对公司影响极小。

涉及逾千头母猪感染猪瘟的报道称，中国一些非法使用所谓“非洲猪瘟疫苗”的行为，可能带来了新的变异毒株。据报道，在中国一些猪场鉴定出新形式的非洲猪瘟，行业人士认为该病毒由违法疫苗造成。

报道引述新希望六和股份有限公司首席科学家闫之春的话说：新希望母猪场中有超过1000头母猪感染了两种新毒株的非洲猪瘟病毒，受感染的还有该公司的一些合同养户的育肥猪。

对于上述报道内容，第一财经记者从新希望工作人员处了解到，“确有其事，个别受到感染的猪只，均已被扑杀。”不过公司“从未使用过任何形式的非瘟疫苗，目前非瘟防控形势也整体可控，被动感染的影响也很有限。”