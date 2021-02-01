林郑：去年是香港回归后的重要拐点

香港特区行政长官林郑月娥说，去年中国中央政府在半年间三次“出手”，从宪制层面为香港解决问题，彰显了中央和特区的宪制关系，去年是香港回归以来一个重要转折点。

据中新社报道，林郑月娥1日出席《香港01》经济高峰论坛上致辞说，去年是“一国两制”行稳致远的新起点。全国人民代表大会及其常委会在半年间三次“出手”，落实《中国宪法》和《基本法》，建立了法律制度和执行机制维护国家安全。

她说，这些工作为香港保持长期繁荣稳定、促进经济发展提供坚实的基础。其中《香港国安法》的实施更加可以说是香港由乱向治的“定海神针”，而经济发展正是需要平稳安全的社会环境。

当天的论坛聚焦中美关系、粤港澳大湾区建设和港深合作等议题。林郑月娥表示，美国在2020年借香港事务大造文章，其对中央政府和特区政府官员实施所谓“制裁”等行为，明显违反国际法及国际关系基本准则，亦令中美关系陷入困境。

她认为，全世界大部分的经济体目前对美国新政府都有所期待，相信约1300家在港经营的美国公司，以及大约85000名在港居住和工作，甚至以香港为家的美国公民，都希望香港不会受地缘政治冲击，希望香港能维持稳定而且有一个便利营商的环境。

林郑月娥还指出，外国企业对香港经济前景有信心，除了因为香港的法治环境、司法独立、清廉政府、良好规管和国际联系外，另一个原因就是看到粤港澳大湾区为香港带来的机遇。这个7200万人口、人均GDP已达23000美元（30586.32新元）的庞大市场是商家梦寐以求的发展空间，而香港则享有“近水楼台先得月”的优势。