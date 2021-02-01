台修改规定后大陆出生港人定居申请陆续遇到问题

移民公司声称，台湾去年修改《港澳居民进入台湾地区及居留定居许可办法》后，在中国大陆出生的港人在提出定居台湾申请方面陆续出现问题。

台湾《联合报》去年8月报道，经修改的办法规定原为中国大陆人民并且是现任或曾任大陆党政军的港澳居民，在申请赴台居留定居时，须经跨部会的联合审查。

台湾陆委会当时解释，此举是为了防范大陆人民利用转换为港澳居民身份赴台定居，对台湾社会进行渗透、统战、骚扰，甚或从事间谍行为等。

据香港电台报道，一名港人袁先生与大陆出世的太太前年申请投资移民台湾，在台北居住超过一年半，原本住满一年便可以申请身份证。不过，台湾政府单位从去年9月开始，一直要求他们补交证明文件，目前仍没有审批结果，夫妇俩感觉他们被刁难。袁太太说，她在1997年之前移居香港，并称如果台湾表明限制大陆出生的港人申请移民，她就不会抱着希望继续等。

宝岛移民公司负责人张湘玲说，港人投资移民台湾需要有实体店铺经营，并且雇用至少两名台湾人，三年估计要花过百万港币，跟以往三年投资额不到港币10万元（1万7000新元）相差甚远。此外，年纪较大、学历低的港人成功申请的机会也变得非常低。

台湾香港协会理事长桑普认为，台湾对大陆出生的港人移民申请设限制，是过硬的标准。

陆委会和台湾移民署均否认收紧移民政策，但陆委会答复香港电台的查询时说，去年修例后，凡是背景涉及大陆的港人，申请居留或定居都必须经过跨部会的联合审查，加强安全查核。移民署则说，对港澳居民的申请采取开放及支持态度，并会依照相关法规审查。