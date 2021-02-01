海航多期公司债被下调评级

在中国海航集团宣布将破产重整后，多期在上海和深圳证券交易所上市的相关公司债被下调评级，且交易方式由此前投资者参与度较高的竞价，改为范围明显减小的固定收益证券综合电子平台和协议大宗交易方式。

据路透社报道，海航控股周一（1日）公告，经申请，其在上交所上市的六只债券，今日起进行交易方式调整，改为仅在上海固定收益证券综合电子平台上采取报价、询价和协议交易方式进行交易，由中证登提供逐笔全额结算。

中诚信国际上周五公告，海航控股流动性较为紧张，疫情影响进一步加剧经营状况恶化和流动性备付压力，决定将其主体及“18海航Y1”、“18海航Y2”、“18海航Y3”、“18海航Y4”和“18海航Y5”五期债项信用等级均降至AA，并列入信用评级观察名单。

海航航空集团周一也在深交所发布公告称，新世纪评级将其主体信用等级调降至AA-级，展望为负面；将其发行的18航空01和19航空01两期债项评级也调降至AA-级。

上述事件触发交易方式调整，18航空01和19航空01两期债于今日起停牌一天，周二（2日）开市起复牌，同时交易方式调整为仅采取协议大宗交易方式，维持原有净价计价方式。

海航集团上周五公告，收到海南高级法院通知书，主要内容为，相关债权人因该集团不能清偿到期债务，申请法院对集团破产重整，海航将依法配合法院进行司法审查，积极推进债务处置工作。

海航集团破产重整多家上市公司股价大跌，海航控股等一度跌停。