中国百城房价同环比涨幅扩大

中指研究院1日发布百城房价指数显示，2021年1月份，中国百城新房和二手房价格同环比涨幅均有所扩大。

据中新社报道，中国100个城市1月新建住宅平均价格为每平方米15853元人民币（3263.19新元），环比上涨0.37%，涨幅较上月扩大0.12个百分点。同比来看，百城新房均价较去年同期上涨3.56%，涨幅较上月扩大0.10个百分点。

二手房市场出现同样的趋势。1月份，百城二手住宅平均价格为每平方米15542元，环比上涨0.32%，涨幅较上月扩大0.04个百分点。同比来看，百城二手住宅均价较去年同期上涨3.22%，涨幅较上月扩大0.24个百分点。

楼市热度依然主要集中在珠三角和长三角区域。2021年首月，东莞、扬州、金华等新建住宅价格环比涨幅居前列；京津冀区域新房价格普遍下跌。与去年同期相比，深圳1月份二手房价同比涨幅超20%；东莞、宁波、淮安、盐城涨幅在10.0%至20.0%之间。

中指研究院指数事业部研究总监曹晶晶指出，1月份，长三角、珠三角部分城市市场情绪较高，沪深杭调控紧急加码，稳房价稳预期。在经历去年底房企集中推盘后，1月份重点城市整体推盘量有所回落，多数城市库存消化情况一般。部分受疫情影响较为严重的城市，新房项目有一些打折优惠，新建住宅价格环比小幅下跌。

曹晶晶认为，2月正逢春节假期，受疫情影响，各地倡导“就地过年”，居民返乡置业意愿或有所下降，就地买房意愿可能提升，部分热点城市房价仍有上涨压力，更多楼市加码调控或许已在路上。

上月，一二线城市调控收紧政策频发。如：上海发布楼市新政，为“限购政策”打补丁；杭州从住房限购、限售、税收调节、无房家庭认定标准等方面进一步加强调控；深圳严查购房资格；部分城市一些房贷占比偏高、额度紧张的银行，已收紧个人住房信贷额度，延长房贷放款周期，且房贷利率有所上浮。