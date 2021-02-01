美团暴涨10%市值逼近3000亿美元

中国恒生科技指数今日（1日）大涨4%，美团暴涨10%，市值站上2.3万亿港元（3944.64亿新元），折合2966亿美元，再度逼近3000亿美元关口。此外，腾讯涨6.6%，市值逼近7万亿港元。

据新浪新闻报道，高盛发表研究报告，将美团目标价由349港元上调22%至426港元，维持“买入”评级。报告中称，美团新业务社区团购预计会扩大美团整体潜在市场，由社区服务至网上零售，将会支持公司多方面增长。高盛还预计电商将会是未来主要增长引擎之一，预计今年，美团的杂货/电子商务商品将增加1.02亿交易用户，2025年会有更高市场份额，预测届时将增至34%。

摩根大通发表报告表示，重申对腾讯增持投资评级，目标价由655港元升至850港元，此按综合方式作估值，以反映广告及投资组合业务转强，可受惠旗下产品推展货币化进展。

该行指，腾讯通过成功引入微信频道（视频号），料可以有利于微信的长期货币化前景。在该行的基本情况下情景分析，微信频道将在2024年产生760亿元的广告收入、料至2024年实时串流媒体小费和社交电子商务将具有更大的潜在发展空间。在净利润率假设为40%下，予预测2024市盈率为25倍的情况下，视频号可能为腾讯带来1，100亿美元的增量价值。

摩通预计视频号将帮助腾讯赢得来自现有数字内容运营商的所投入时间，从而带来了更强大的在中国互联网领域的战略地位。该行相信即将到来的快手新股上市，将成为腾讯的主要催化剂，因腾讯持有快手逾20%股权。