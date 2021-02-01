海航旗下公司：股东占用129亿资金

海航集团旗下三家上市公司披露，股东及关联方占用至少630亿元人民币（129.67亿新元）资金。海航控股和供销大集等还说，它们未能公布约460亿元人民币的债务担保。

据彭博社报道，上海证交所和深圳证交所1月30日分别发布公告，海航控股、 海航基础和供销大集称，它们未能披露约460亿元人民币的债务担保。这些公司表示，它们是在“自查”后发现了这些违规行为。海航系股票周一大跌，部分股票跌幅逼近跌停。

据公告，占用的资金包括理财产品资金和贷款，部分股东和关联方使用公司房产和资金偿还自身贷款。三家公司表示，正与股东及其关联方积极沟通，督促其尽快解决这些问题，但是没有详述。公告警示称，如果存在的问题得不到解决，法院可能不会受理重整申请；即使受理重整申请，公司也存在因重整失败而被宣告破产的风险。

另外，至少有60个海航的子公司收到了类似的债权人要求重整请求。这包括海航资本集团、海航商业控股有限公司、海航基础、海航控股和供销大集。

海航集团上周五发布公告，收到了海南省高级法院发出的通知书，主要内容是相关债权人因其不能清偿到期债务，申请法院对公司破产重整。前述披露事项，进一步显示出海航集团所面临的困境。

知情人士上周告诉记者，中国计划通过信托方式剥离海航集团的非航空资产。海航集团1月29日表示，将依法配合法院进行司法审查，积极推进债务处置工作，支持法院依法保护债权人合法权益，确保企业生产经营顺利进行。