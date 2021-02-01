督察组：中国一些林草问题长期未解决

中共中央生态环境保护督察组1日向国家林业和草原局反馈督察报告。督察认为，政策制度推动生态保护不够有力，一些重点领域问题仍比较突出。

据新华社报道，督察组2020年8月31日至9月30日对中国国家林草局开展督察试点。督察报告称，国家林草局政策制度推动生态保护不够有力。一些政策制度体现生态优先不够，如一些规划在森林保护管理上仅考核森林面积和蓄积量，对森林质量、生态功能等没有提出约束性指标。

督察报告指出，国家林草局治理能力与生态保护要求不相适应。如自然保护地整合优化工作缺乏总体目标设计，对地方政策指导不到位，造成全国各地上报的自然保护地调整情况不平衡、不协调，一些地区甚至借机为项目开发让路，工作陷入被动，只得要求地方重新上报调整预案。

督察指出，植树造林工作过度依赖于中央财政补助，在划拨中央补助资金时，只按年度计划进行分配，很少过问工程实施情况，导致一些地方重计划、轻落实，重造林、轻管护。

督察报告强调，国家林草局对毁坏林地、破坏草原、侵占自然保护地等林草领域突出问题和监管难点，强调客观因素多，反思主观问题少，没有从创新工作机制和监管方法等方面谋出路，有关问题长期得不到有效解决。

同时，一些重点领域问题比较突出。野生动物保护方面，繁育管理不规范。湿地保护方面，基础性工作严重滞后，大量有重要生态价值的湿地长期游离在有效保护范围外。纳入保护范围的湿地也未得到有效保护，一些滨海、滨河、滨湖湿地被侵占蚕食。

根据相关要求，国家林草局应根据督察报告，抓紧研究制定整改方案。