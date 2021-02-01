陈茂波：香港须准备应对美国潜在打压

香港财政司司长陈茂波周一（2月1日）说，估计中美之间仍然充满不容易解决的分歧，香港必须作好充分准备，以应对未来美国可能采取的打压措施。

据路透社报道，陈茂波在一个经济论坛上致辞时指出，过去几年中美关系恶化，一方面既有前总统特朗普的个人因素，但背后亦揭示了两国之间存在深层次的差异和矛盾。

他说：“美国新政府最终会采取甚么态度和政策措施，仍然有待观察。但我们亦注意到，最近美国多名新内阁官员在发言时，仍然将中国视为最主要的挑战。”

他并说，“可以估计，未来一段时间，中美之间的关系仍然充满不容易解决的分歧，复杂多变。对此，香港必须作好充分准备，制订好预案、调整好定位，以应对未来美国可能采取的打压措施，并继续发挥好香港在国家发展战略中独特的角色和作用。”

陈茂波认为，如果香港可以应对得宜，凭着国家的支持和自身的优势，香港在金融、科技和贸易上也有很好的条件转危为机，乘势推动香港经济结构进一步升级转型。

美国此前向多名中港官员实施制裁，包括上月中公布对香港警务处国家安全处处长蔡展鹏等六人的制裁，因香港政府大规模逮捕了民主派人士。港府则回应指，美国政府干预中国内部事务和阻挠特区机关采取行动维护国家安全的最新例证，“行径荒唐和卑劣无耻“。