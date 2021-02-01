中国称率先控制疫情为北京冬奥创有利条件

中国外交部发言人今天（2月1日）说，中国率先控制住国内疫情并实现经济复苏，为北京冬奥会顺利举办创造了有利条件。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上强调，中国严格落实防控举措，克服疫情影响，稳步推进冬奥会各项筹办工作，得到了包括国际奥委会在内的国际社会的充分肯定和大力支持，中国对把北京冬奥会办成一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会充满信心。

在回答中国对于日本举行奥运会的态度时，汪文斌说，据了解、国际奥委会和日方正积极制定东京奥运会的疫情防控方案，推进筹办各项工作，“中方将继续全力支持国际奥委会和日方举办一届安全、成功的奥运会”。

第24届冬奥会、冬残奥会将于2022年2月4日至2月20日在北京举行，河北省张家口也将承办本届冬奥会的户外冰雪项目。这是中国第一次举办冬季奥运会。

近期中国局部地区出现冠病疫情升温现象，河北省、黑龙江省、吉林省等地轮番出现大规模确诊病例，使得2022年冬奥会能否如期举行引发关注。

中国国家主席习近平上个月一连两天视察北京冬奥会、冬季残奥会的筹办和训练备战工作，并于1月25日与国际奥委会主席巴赫通话，称中国一定能够如期完成各项筹办任务，确保北京冬奥会圆满成功。

