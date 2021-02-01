谈判破裂 缅甸军方政变抓翁山淑枝

缅甸新一届国会开会在即，一直质疑去年11月大选存在舞弊现象，上周开始放出“不惜发动政变”恐吓言论的缅甸军人动手了。

2月1日清晨，军人突袭逮捕缅甸总统温敏、实际领导人翁山淑枝以及部分全国民主联盟（NLD）的重要成员，据称已把他们带到不明地点软禁。

在抓人之前，军队先控制首都内比都和第一大城市仰光，不只中断国营电视台转播信号，连网络、电话与其他通信方式也出现不稳定的断讯现象。情况一度混沌，军人开始在仰光、奈比多街头武装巡逻。好些国际媒体记者通过推特发文和连线直播报道称，接获民盟通报说，翁山淑枝已经被军方抓走。

早上8点30分，缅甸军方正式宣布：“政府已全面被军方接管……缅甸从今天开始进入为期一年的紧急状态。” 此时，领导国家的政治权力，已暂时集中交到三军统帅敏昂来将军手中。

缅甸军方电视台之后宣布，副总统吴敏瑞已就任缅甸代总统。吴敏瑞是由议会军官议员推选的副总统。军方也宣布，在国家紧急状态结束后，缅甸将会重新举行大选，国家权力也将移交给新当选的政党。

回头看，缅甸三军总司令敏昂来（Min Aung Hlaing）将军因为不满去年11月的选举，上周在首都召开记者会时已“预告”行动，暗示军方可以不受宪法约束，不排除接管权力。与此同时，军方也派出装甲部队陆续开入各邦首府与大型都会区。

政治经验丰富的翁山淑枝发现苗头不对，赶紧从两方面着手应对。在与缅甸民选政府持续安抚军方情绪的同时，也派协商代表在过去72小时内，持续与敏昂来将军方面进行政治谈判。

双方最终无法就“大选结果的合法性”的争议达成和解共识。敏昂来坚持，翁山淑枝在大选中作弊，必须重新验票、甚至重选；翁山淑枝拒绝接受，因为大选成绩显示民盟在选举中拿下国会82%席次，取得压倒性胜利。

谈判谈崩了，军人动手抓人，缅甸今天再次上演震惊全球的政变。

一般相信，军方声称2020年11月缅甸大选成绩出现舞弊，早前向当地选举委员会提出上诉要求推翻结果不获受理，是引爆政变的导火线。

2020年的缅甸大选是在冠病疫情、经济萧条、内部动荡等各种不稳定因素冲击下举行的一次选举。尽管施政政绩不佳，翁山淑枝领导的全国民主联盟还是获得历史性胜利。在全国1117个可民选席次中，拿下了超过82%席次；而敏昂来将军扶植的亲军系建制派的联邦巩固与发展党（USDP）惨败，仅取得6.4％支持率（33席）_。

事实上，西方媒体也对民盟在大选中所获高支持率深感意外。执政五年以来政绩不甚理想，国家就业经济与政治开放改革都未取得显著进展。翁山淑枝为了维持民选政府与军方的关系，也没在罗兴亚人问题上谴责军方，在听证会上还公开否认缅甸军方涉及种族灭绝、反人类战争罪等事件。

翁山淑枝“民主女神”的形象在国际受重创，甚至被西方媒体指为是包庇军方罪行的“种族屠杀辩护者”，但这没有损害她在国内的威望和支持度，11月大选成绩就足以说明她还是缅甸人心中的“淑妈妈”。

针对选举公平性的质疑也是铺天盖地，除了军人支持的反对党、缅甸內外非政府组织，以及联合国缅甸人权特別调查员也发出质疑。国际媒体与人权组织关注，数以百万计的罗兴亚人无法参与投票，他们当中很多人的基本公民权利被剥夺。人权组织“Fortify Rights”的地区主任沃尔夫（Ismail Wolff）当时批评：“符合国际法的选举最核心的原则就是公平的普选，而这一点在周日的选举中并没有得到实现”。

选举的结果也不是敏昂来将军所乐见的。今年1月以来，缅甸各界就不断流传“军方阴谋再次政变”的紧张风声。在谈判破裂之后，政变传言瞬间成事实，缅甸进入为期一年的紧急状态。

路透社分析称，现年64岁的敏昂来将军虽然是缅甸军方的“寡头司令”，但根据规定，他必须在一年之内届龄退伍交出兵权，因此他在过去很长一段时间积极扶植联邦巩固与发展党，不掩饰自己有意“退伍后从政”。

因此，联邦巩固与发展党在去年选举中惨败，对敏昂来将军和缅甸军人是一次颜面全失的沉重打击。有分析认为，敏昂来将军不肯认输，于是不断以军方的名义质疑大选作弊，还威胁政府必须重选。

世界多国已就缅甸政变做回应。 美国、欧盟、澳大利亚谴责军人干政；日本呼吁缅甸军人释放翁山淑枝；中国表示希望缅甸各方在宪法和法律框架下妥善处理分歧，维护政治和社会稳定。

民盟今天午时以翁山淑枝的名义发表声明，呼吁缅甸人民拒绝接受军人发动的政变，并敦促人民发起抗议。翁山淑枝在声明中说：“军方此次行动，目的是要把我们国家带回到独裁时代。”

曾经长期被软禁的翁山淑枝相信不会有性命危险，但缅甸来之不易的民主经过这次政变后势必受重创，民主化进程肯定停滞不前。