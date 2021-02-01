中共安徽省政府党组书记王清宪今天（2月1日）当选安徽省长。

据中国安徽网报道，安徽人大今天在全体会议上，选举王清宪为省长。

王清宪出身媒体行业，曾当过20多年记者。他曾供职于黑龙江日报、人民日报，1996年出任中国改革报社副总编辑，2000年调任中国信息报社总编辑。

2004年，王清宪离开媒体行业，担任山西省政府副秘书长、研究室主任，辅佐时任山西省长张宝顺。张宝顺曾担任共青团中央书记处书记、新华社副社长。2005年张宝顺出任中共山西省委书记后，王清宪出任省委宣传部常务副部长、省政府秘书长。此后，王清宪仕途有些蹉跎，先后担任山西晋城市长、运城市长、吕梁市委书记等职，2016年11月才升任山西省委常委、宣传部长，跻身副部级。

2017年中共十九大后，王清宪调任中共山东省委常委、省委秘书长，2019年1月出任青岛市委书记。

观察者网昨天（1月31日）发表文章称，王清宪担任青岛市委书记两年来，青岛发生的变化有目共睹：青岛人的思想更开放了，思维更活跃了，精气神更振作了，干部群众的劲头更高涨了，整座城市活起来了。

没有担任过中共省级党委副书记的王清宪这次从青岛直接跨省升任安徽省党组书记，并将担任安徽省长，显示他受到高层重用。王清宪并非中共十九届中央委员会成员，升任安徽省长意味着他将成为中共二十大中央委员。

中国水利部今天也在官网上宣布，中共中央决定，原任安徽省长李国英接替鄂竟平，担任水利部党组书记。

李国英也很可能接替已满65周岁的鄂竞平，出任水利部部长。李国英1984年从华北水利水电学院毕业后长期在水利系统工作，曾担任水利部黄河水利委员会勘测规划设计院处长，水利部总工程师等职，2001年任副部长级的黄河水利委员会主任，2011年任水利部副部长。

2016年，李国英升任中共安徽省政府党组书记、省长。现任水利部长鄂竞平今年1月跨过65周岁正部级大员退居二线的门槛，作为水利系统的“老兵”，李国英是新任水利部长的热门人选。