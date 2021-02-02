GameStop大涨大跌 捧红中国交易应用“微牛”

美国Reddit论坛网友狂炒的电玩游戏实体零售商“游戏驿站”（GameStop），股价周一（2月1日）收跌30.77%至225美元（约300新元），市值蒸发70亿美元。

由于散户大军与做空GameStop的避险基金大斗法，这支股票1月飙涨1,625%，根据S3 Partners截至上周五收盘的数据，持有空头部位的避险基金因此蒙受巨额损失，依市值计算将近135亿美元。

线上券商Robinhood和其他交易app持续限制买进GameStop的股票和选择权合约，以及其他被严重放空的个股。目前，Robinhood只允许客户买进20股GameStop，除非他们已持有20股，后者则不能再买。这已经比开盘前限制只能买进一股要宽松。其他交易受限的股票包括AMC娱乐控股公司、黑莓（BlackBerry）、Koss、Express、诺基亚（Nokia）、Genius Brands International，以及Naked Brand Group。

AMC娱乐控股周一上涨0.3%，先前一度大涨20%。其他交易受限股周一大多下跌，包括挫低近17%的Express、惨跌约45%的Koss，以及下滑14%的Naked Brand Group。上涨的则有Genius、黑莓和诺基亚。

据台湾《经济日报》报道，在GameStop的交易狂潮中，中国投资的交易平台“微牛”（Webull）上周四趁势崛起为全美人气第2高的app。那天，多家线上券商对散户买进GameStop和AMC娱乐控股等波动剧烈的股票设限。

根据市场分析业者SensorTower，1月28日，微牛app来自苹果App Store和Google Play的全球安装次数达约10万，比一周前激增270%。这使得微牛当天冲到iPhone美国App Store免费app排行榜的第二名，美国Google Play商店免费app的第三，远优于前一天第60名。

Robinhood决定限制用户买进特定股票引发外界重炮批评，其中包括美国众议员欧加修-寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez），她说此事“无法接受”。

截至上周四，微牛app自推出以来的全球安装数约930万次，相较下，美国散户爱用的Robinhood Markets在2020年时有逾1300万用户。

微牛2016年由前阿里巴巴集团员工王安全创办，目前已吸引到包括中国科技巨擘小米在内的风投注资人民币逾6.2亿元。