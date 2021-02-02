被称港民主派“军师” 郑宇硕已离港移居澳洲

自《香港国安法》实施后，反修例示威者及民主派人士纷纷潜逃或移居外国，最新消息指，过往被指收取美国款项，被称为民主派“军师”的前“民主动力”及“真普选联盟”召集人郑宇硕，已于月前离港赴澳洲居住，他早前也在网台节目承认身处当地，扬言会进行“遥距抗争”，显然在一段时间内不会返回香港。但他没有说明自己为何离港，以及是否与《国安法》有关。

据《星岛日报》报道，郑宇硕去年6月27日最后一次公开露面后，便宣布其因健康状况须休养，由香港民意研究所副行政总裁钟剑华代为主持节目，及至八月有消息指他已离港，不过无法证实，但到了12月28日，郑以视频方式在“花生台”节目现身，承认身处澳洲。

郑提到澳洲堪培拉较少遇到港人，悉尼则有不少同乡。他透露，自己与身处当地的年轻民主派港人见面，并以中间人身分向他们介绍澳洲朋友，直言：“我有朋友有当地国会议员和政党的（人际）网络，可透过他们建立与政党和议员的接触。”

他补充，有不少年轻港人在澳洲求职、寻觅学校和住处，自己“能帮则帮”。

除了披露近况，郑在节目中谈到对移民的看法，指香港未来一至两年在人权及民主议题难有突破，压力会愈来愈大，“每个人各有考量，大家明白暂时做不到什么，但相信都不会叩头（低头）。”

郑随后继续以视像方式在《硕破天惊》节目批评香港时政，片段所见，他“复出”首日与上周一（25日）上镜的画面背景近似，相信仍身处澳洲，他在多次节目中未有透露日后会否回港。

现年72岁的郑宇硕，年轻时在澳洲留学，80年代取得澳洲国籍，回归前曾在港英政府中央政策组任职，是末代港督彭定康心战室团队的核心成员，1997年回归前主动放弃中国国籍，其后成为民主派要员，曾是民主动力、真普选联盟的召集人，亦曾任城大政治学教授，及至2015年6月退休。年前有文件披露，在2014年占中前，他有份参与的泛民组织，曾获美国半官方机构赞助。

身为民主派“军师”的郑宇硕，到了前年反修例风波时转趋低调，似刻意与示威者划清界线，但去年全国人大通过实施《香港国安法》后，网络上曾流传一副将被指危害国家安全分子资料制成的“国安扑克”，郑亦被列入首批名单当中。

消息人士指出，虽然郑未有在反修例风波中被捕，但由于他被指在占领行动期间“勾结外国势力”，加上与泛民人士有千丝万缕的关系，碰巧他在《香港国安法》实施后离港，令人有不少联想。