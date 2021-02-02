贾平凹女儿发表的诗歌引质疑 陕西省作协：暂未关注

中国文学艺术界刊物《文学自由谈》微信公众账号1月28日发布该刊物2021年第1期文章《唐小林：贾浅浅爆红，突显诗坛乱象》，引起舆论热议。

文章写道，“贾平凹的女儿贾浅浅爆红，背后是各路文学名家和诗人积极为贾浅浅的诗歌撰写评论，溜须拍马。”

文章列举了贾浅浅各项诗歌比赛的获奖经历和诗歌作品，批评贾浅浅诗歌是“回车键分行写作”、“肮脏恶心的垃圾文字”。

文章列举了贾浅浅一首《那年，那月，那书》，“他忽然清清嗓子对我说/嗨，我叫迈克，是来西安的留学生/你看的什么书/《废都》。我答道，并且努力把窝着的书角展了展/废都？那是什么意思呢/那个老外耸耸肩”。

据澎湃新闻报道，这首诗收录于贾浅浅新出版的第三本诗集《椰子里的内陆湖》。

《文学自由谈》文章称，“这种‘浅浅体’诗歌，之所以受到追捧，是因为有无数看不见的手在翻云覆雨、兴风作浪。”

《文学自由谈》文章称，“这种肮脏恶心的垃圾文字，这与诗歌怎么能够捆绑在一起，更无法想象，那些出版商们为何要如获至宝、争先恐后地包装出版。”

此外，《文学自由谈》文章作者写道，“读贾浅浅的诗歌，无数的错别字和各种硬伤从字里行间汩汩而出”。例如：《梦在左，灵魂在右》中的“风骤雨横，门掩苍（沧）浪之水”，《Z小姐的雨天》中的“一只（支）烟的功（工）夫，她和这个世界都陷入沉默”。

对于贾浅浅诗歌引发的质疑，贾平凹父女都暂未回应。

2月1日，陕西省作家协会一位工作人员则表示，暂未关注到贾浅浅引发的网络热议。

贾浅浅被人熟知的身份是作家贾平凹的女儿。2017年父亲节，人民文学出版社微信公众账号“当代”曾刊登《贾浅浅：我的父亲贾平凹》一文，文中贾浅浅写道，“我从小到大特崇拜我父亲，就是除了不读他的书，不看他写的文章。”“我日后要是有幸出什么研究我父亲的书，大家一定要坚信这是我们俩人共同研究的结晶。”

西北大学文学院官网介绍，贾浅浅担任该校中国现当代文学副教授，主要研究方向为现当代文学、诗歌。2018年9月，贾浅浅在该校攻读文学博士。