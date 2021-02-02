甘肃常务副省长宋亮成开年第二“虎”

中共甘肃省委常委、常务副省长宋亮被查，成为开年被查的第二“虎”，被查前一天，他还出席了甘肃省省长召开的座谈会。

据《北京青年报》旗下微信公号“政知道”报道，中共中央纪委国家监委官网昨日（1日）通告，宋亮涉嫌严重违纪违法，正接受调查。

就在1月30日上午，甘肃省省长曾召开座谈会，面对面听取对省政府党组和班子成员的意见建议。当时，宋亮出席。

宋亮1963年12月生，今年58岁，河北辛集人，1985年7月参加工作，南开大学经济学院金融学专业毕业，在职研究生学历，经济学硕士，经济师。

公开资料显示，宋亮长期在内蒙古学习和工作。1981年9月，18岁的宋亮到内蒙古大学经济系计划统计专业学习，毕业后到了内蒙古自治区计划委员会经济研究所当干部，从那时起至2017年3月，宋亮在内蒙古工作32年。

在内蒙古工作期间，宋亮曾长期在内蒙古自治区政府办公厅工作，担任过办公厅秘书三处副处长、调研一处处长、副主任等，2004年6月，宋亮任内蒙古自治区政府金融工作办公室主任，他还获得过“2006中国金融年度创新人物称号”。

宋亮2017年3月从内蒙古到了甘肃，履新甘肃省委常委、副省长，2018年6月任常务副省长，至今近三年。

宋亮是十九大后甘肃落马第二虎，也是今年甘肃落马“首虎”。在他之前，2018年12月18日，甘肃省人大常委会原党组副书记、副主任李建华被开除党籍、政务撤职，降为副处级非领导职务，办理退休手续。

宋亮是今年落马第二“虎”。在他之前，2021年1月25日，辽宁省政协原副主席李文喜涉嫌严重违纪违法，接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

宋亮在内蒙古曾于2015年担任过乌海市委书记。值得一提的是，内蒙古自治区政府副主席白向群、侯凤岐先后担任乌海市委书。而白向群和侯凤岐先后在2018年和2015年被查，随后分别被判16年和17年。

目前内蒙古正倒查20年涉煤腐败问题。内蒙古政府去年2月28日召开煤炭资源领域违规问题的整治部署会议。据《内蒙古日报》报道，此次会议是针对呼和浩特市委原书记云光中、白向群、内蒙古人大常委会原副主任邢云、原中国华电集团公司总经理云公民等腐败案件暴露出的煤炭资源领域违规违法问题，按照中央纪委国家监委的纪检监察建议召开的。

会议强调，开展这次专项整治，是中央交给内蒙古的重大政治任务，事关全面从严治党和反腐败斗争。要对2000年以来全区煤炭资源开发利用情况进行全方位透视会诊。