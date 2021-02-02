专家：缅甸政变或给中国外交增压

对于缅甸政变，美国华盛顿史汀生中心中国项目主任孙韵认为，中国曾为缅甸军政府在国际上提供了很多支持和保护。如果接下来缅甸军政府重新执政，会给中国的外交和政治带来增大的压力，其经济蓝图可能会受到缅甸政治动荡的影响。

据美国之音2月2日报道，孙韵受访时说，中国政府在缅甸事件上表示，希望相关各方能够在宪法和法律的框架下妥善解决分歧，同时保证社会安宁和稳定。这是一种相对中立和超脱的态度，一点也不出乎意料。中国在遇到别国发生政治动荡的时候，通常是不会选边站的。

孙韵认为，国际既不会看到中国跳出来谴责军方，也不会看到其支持民盟政府。如果此事不影响到地区的和平与安全的话，在中国看来，联合国安理会没有合法的理由来讨论这件事。无论谁在缅甸当权，缅甸领导人都会认识到中国是缅甸国家发展不可或缺的外部势力。

所以孙韵认为，中国不担心缅甸现在发生的动荡，会伤害到中国想要在缅甸追求的国家利益。但可能对中国外交带来一些影响的是，2010年之前中国和缅甸军政府相处的模式。2010年之前，中国为缅甸军政府在国际上提供了很多支持和保护。最著名的例子就是2007年，中国曾在联合国安理会行使否决权，阻止联合国安理会关于缅甸的提案。

孙韵接着分析说，过去中国为缅甸军政府在国际政治和外交上付出了许多代价。如果接下来军政府重新执政，会给中国的外交和政治带来不断增大的压力。如果回到军政府的时代，缅甸作为国际投资的目的地，它的政治风险无疑会有极大提升。如果中国想继续通过中缅经济走廊获取印度洋出海口，或者获取通向南亚和东南亚的互联互通的枢纽，中国的经济蓝图也会受到缅甸政治动荡的影响。

上个月中国外长王毅会见了缅甸国防军总司令敏昂来，有报道说，他们谈到了选举。至于是否有谈到缅甸现在出现的动荡，孙韵认为，双方是不会讨论这个事情的。从中国外交的角度来讲，没有任何的理由和立场去跟另外一个国家的军事领导人讨论军事政变的可能性。中国外交的传统和智慧，也不会把自己放在支持别国军事政变的位置上。

孙韵分析说，双方确实谈到去年的大选，敏昂来也表达了对缅甸大选的诸多不满。中国官方的回应非常有深度。王毅说，缅甸的军队在政治生活中要发挥应有的作用，做出积极的贡献。中方可能有中方的解释：应有的作用就是保持国家的安全，维护国防，积极的贡献可以说是为国家的建设发展和和平进程做贡献。

但是缅军可能不做这样的理解。缅军可能认为，“我发挥应有的作用就是保护2008年宪法，而我认为现在2008年宪法受到了威胁，我发挥应有的作用就是通过军事政变的手段来发挥作用”。在这种会面中，双方是不会把话挑明或说死的。