美国务卿：中国对美构成最重大挑战

美国国务卿布林肯表示，中国大陆对美国构成“最重大的挑战”，他还批评中国大陆在疫情上对国际社会不够透明。这位新任美国首席外交官在采访中还表示，美中关系是一个复杂的关系，既有对立的方面，也有竞争的方面，同时也有合作的方面。

据美国之音报道，布林肯昨日（2月1日）接受美国有线电视台MSNBC访问时被问到，如果中国大陆对台湾采取行动，美国是否可能与中国大陆爆发军事冲突。

布林肯回答说：“毫无疑问，在所有国家中，中国大陆对我们构成了最重大的挑战，但这是一个复杂的挑战。美中关系中有对立的方面，当然也有竞争的方面，而且也有一些合作的方面。但无论我们是在处理这个关系的任何一方面，我们都必须能够处在优势地位而不是弱势地位来与中国大陆打交道。”

这位与美国总统拜登长期共事过的国务卿说，美国的优势地位来自于以下几个方面：它的强大同盟关系，而这是中国大陆所没有的；美国在全球以及国际机构中的积极参与；在中国大陆挑战美国的价值观时捍卫这些价值观；并确保美国的军队能够威慑中国大陆的侵略以及投资于美国人民，使他们能够充分竞争。

布林肯说，好消息是，上述每一个确保美国处在优势地位的因素都完全在美国的掌控之中。

他说：“从许多方面来看，中国大陆构成的挑战既与中国大陆新兴的实力有关，与我们自我造成的一些弱点同样有关。但我们可以解决这些弱点。实际上，在建立更强大的联盟、与世界进行接触、捍卫我们的价值观、投资我们的人民、确保我们的军事态势得当方面，我们也可以在这一领域更好地重建。”

至于拜登是否会取消对华关税，布林肯说，拜登政府正对此进行审议。在关税问题上，拜登政府在问的问题是，加征关税对美国还是对中国大陆造成更大的损害？

谈到疫情时，布林肯说，毫无疑问，在疫情爆发之初以及眼下，在向国际社会提供必要的信息以及让专家进入中国大陆了解情况方面，中国大陆政府都做得不够。

当被追问中国大陆是否应该为对疫情处理不当付出代价时，布林肯回答说：“我认为我们必须集中精力对发生的事情进行充分的了解和追究责任，目前正在进行一项调查。”

他在美国参议院提名听证会上被问到有关问题时也做出了同样的表态。

布林肯还批评说，中国大陆当局在香港“采取了令人震惊的行动”，破坏它在香港主权从英国移交给它时做出的承诺。他说，美国应当与英国一道向那些逃离政治迫害的港人敞开大门。