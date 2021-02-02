“福”“祸”相依 人民文学出版社“五福”礼盒错收“祸”字

人民文学出版社昨天（2月1日）在微信公众号上发布道歉信，指出版社文创部此前推出新年礼盒《五福迎春·人文年礼2021》中“有一个为错字”。

道歉信表示，“我们为这次严重的工作失误向各位顾客致以诚挚歉意，并深刻反省。”文章称，出版社将全线下架错版《五福迎春·人文年礼2021》，并对买到错版产品的顾客进行退款等方式补偿。

出版社在道歉信中指明，此前的礼盒中收纳了中国著名书法家启功的五个“福”字，这五个字都是出版社工作人员从《启功书法字汇》（秦永龙、倪文东主编）中选取的。

不过有客户反映，其中一个字并非“福”字，出版社也向多位书法专家求证，确认此字为误收。因此为这次严重的工作失误向各位顾客致以诚挚歉意，并深刻反省。

出版社表示，将全线下架错版《五福迎春·人文年礼2021》，对于已产生且尚未发货的订单，我们将替换为正确版本后发货。

已买到错版产品的顾客，均可在原购买平台提出退款申请，出版社将按购买价格全额退款。此外，考虑到临近春节，快递停运，出版社表示顾客可自行处理错版产品，无需回寄。

对于不选择退款的顾客，可以在原购买平台联系客服申请补发一个大的启功福字（印章烫金版），出版社并将附赠“网格本”笔记本一本以表歉意。

有网民指出，错收的字为“祸”字，不过也对出版社的道歉信表示理解，称赞出版社的补偿措施态度诚恳。

有网民笑称，这次错误反倒体现出“祸兮福之所倚，福兮祸之所伏”。