续任时力党主席 陈椒华：最大任务是2022大选

时代力量昨天召开决策委员会议，推举现任党主席陈椒华续任党主席；陈椒华说，续任后最大的目标及任务，就是2022年大选，要打造出一支选战部队，并结合地方开始做候选人的培训与招募。

综合《自由时报》、网媒“新头壳”等台媒报道，时代力量昨天发布声明指出，时代力量决策委员会议于昨天下午召开会议，会中经全体决策委员一致通过，推举现任党主席陈椒华续任党主席，任期自2021年3月1日起至2023年2月28日止。

报道指出，在会议中，有决策委员提案说，考量党务的稳健发展与规划，建议让陈椒华续任党主席，而现场决策委员也一致同意，整个过程大约只花1分钟时间。

对于续任党主席，陈椒华于会后受访时说，决策委员票选前，她就表态愿意续任党主席，而她过去担任党主席期间，让时力稳定发展，因此有信心可以胜任。

陈椒华强调，续任党主席后最大的目标及任务，就是2022年大选，要打造出一支选战部队，并结合地方开始做候选人的培训与招募，也会提出党务发展的相关规划；至于基本的党务稳定、议题倡议，她也会积极努力来做，“这是基本功”。

时代力量党章明定，决策委员会成员15人、候补三人，由党员选举产生；然而，要成为时代力量党主席，必须拥有决策委员身份，而党主席任期为两年，这意味着新任党主席将碰上2022年的县市长与县市议员选战。

