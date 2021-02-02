杨洁篪吁中美关系重回可预期的轨道

中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪今天上午在美中关系全国委员会活动上向美国释放善意，呼吁中美关系重新回到“可预期、建设性的轨道”。同时，他也划下红线，警告台湾、香港、西藏、新疆等问题关乎中国核心利益，“是碰不得的”。

据中国外交部官网公布的讲话内容，杨洁篪强调，随着拜登政府在一个多星期前正式就职，中美关系正处于“关键时刻”，面临新的机遇和挑战。

他表示，希望新一届美国政府能够与中国聚焦合作，管控分歧，推动中美关系回到健康稳定发展的正确轨道。

杨洁篪直言，“过去几年来，由于美国特朗普政府实行极端错误的反华政策，中美关系遭遇了两国建交以来前所未有的严重困难。”

他称上一届美国政府的对采取了一系列错误政策，根源在于美方一些人对中国存在战略误判，将中国视为主要战略竞争者甚至是对手，认为这是犯了历史性、方向性、战略性错误。

杨洁篪表示，美国应该正确认识看待中国，并重申中国发展的根本目标是让中国人民过上更加美好的生活。

同时，杨洁篪也指出任何人都无权剥夺中国人民追求美好生活的权利，中国的发展壮大进程是任何势力都不可能阻挡的。

这是美国拜登上台以来，中国高官对美国民众的首次讲话。

杨洁篪呼吁中美应恢复正常交往，强调这需要双方相向而行。他指出，在政府层面上，两国驻对方国家大使馆等渠道可以发挥桥梁作用。

他希望拜登政府能搬掉阻碍两国各界交往合作的“绊脚石”，取消滋扰中国在美留学生、限制中国驻美媒体、关闭孔子学院、打压中国企业的政策措施。两国也应更多主动对外释放合作的积极信息，增进两国人民对彼此的正面认知，夯实支持中美关系发展的社会和民意基础。

在中美之间的矛盾分歧方面，杨洁篪呼吁两国应妥善管控分歧，不能任由其干扰两国关系发展。他强调，双方应尊重彼此的历史文化传统、核心利益和重大关切，以及各自选择的政治制度和发展道路。

杨洁篪说，中国从不干涉包括大选在内的美国内政，从不对外输出发展模式，从不搞意识形态对抗，从不寻求挑战或取代美国的地位，无意划分势力范围。

杨洁篪敦促美国应切实履行中美三个联合公报承诺，严格遵守一个中国原则，切实尊重中方在台湾问题上的立场和关切。同时，他也要求美国停止插手香港、西藏、新疆等涉及中国主权和领土完整的问题，停止试图通过干涉中国内政来牵制阻挠中国发展。

他警告，这些问题关乎中国的核心利益和民族尊严，“是碰不得的”，否则只会给中美关系和美方自身利益造成严重损害。

此外，杨洁篪也呼吁中美开展互利合作，指出两国在抗击疫情、经济复苏、气候变化等领域拥有很大合作空间。

在经贸问题上，杨洁篪强调不应滥用“国家安全”概念，将经贸问题政治化。他中美双方都要为对方企业提供公平、开放、非歧视的环境，中国将一如既往欢迎美国企业来华经营投资。中方愿同美方加强宏观经济政策协调，并就维护全球产业链供应链安全、维护全球经济金融稳定开展合作，助力两国和世界经济增长。

杨洁篪也呼吁中美应推进在两军、执法、禁毒、网络安全等领域的交流合作，加强在发展减贫、反恐、防扩散等重大全球性挑战和地区热点问题上的沟通协调，为世界提供更多公共产品。

他指出，双方还可以在联合国、世界卫生组织、二十国集团、亚太经合组织等多边框架内加强合作，进一步完善和加强全球治理，推动全球化朝着更加开放、包容、平衡、普惠和共赢的方向发展。

杨洁篪在讲话中也指出，中国政府对美政策始终保持高度稳定性和连续性。中国愿与美国共同努力，推动中美关系沿着不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的轨道向前发展。

杨洁篪称赞美中关系全国委员会是中美关系发展历程的见证者和推动者。他表示，委员会成立55年来，为增进中美两国人民相互了解和各领域交流合作作出了重要贡献，对此高度赞赏。

杨洁篪讲话原文：

很高兴同美中关系全国委员会董事会成员进行视频交流。在座的各位朋友都是来自美国各界的重要代表，有的曾在美国政府中担任要职，有的是取得了卓越成就的企业家，有的是来自战略研究界的知名专家，你们是具有重要影响的人士。很高兴今天同各位就中美关系和共同关心的问题交换意见。

美中关系全国委员会是中美关系发展历程的见证者和推动者。历史上著名的中美“乒乓外交”中，中国乒乓球队首次访美就是委员会负责接待的。委员会成立55年来，为增进中美两国人民相互了解和各领域交流合作作出了重要贡献，我们对此高度赞赏。今年也是基辛格博士秘密访华50周年，我要借此机会对包括基辛格博士在内的在座各位多年来为促进中美友谊、互信、合作以及两国关系发展所作努力表示衷心感谢。

在刚刚过去的2020年，突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球。这场疫情带给人们很多启迪，其中最重要的一条就是，在全球化时代，各国利益高度交融，惟有团结一致、加强国际协调与合作，才能有效应对各种全球性挑战，创造更加美好的未来。作为世界前两大经济体和联合国安理会常任理事国，中美能否有效开展合作，直接关系到各国人民福祉和世界和平、发展与繁荣。

过去几年来，由于美国特朗普政府实行极端错误的反华政策，中美关系遭遇了两国建交以来前所未有的严重困难。美方一些人固守冷战思维，把中国视作威胁，采取了一系列干涉中国内政、损害中方利益的错误言行，阻挠破坏中美正常交往和互利合作，试图推动中美“脱钩”甚至搞所谓“新冷战”，严重破坏中美关系，严重损害两国人民根本利益，违背当今时代潮流。

我们认为，和平与发展仍然是时代主题，和平共处、合作共赢仍然是各国人民的共同心愿。中方一贯主张推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动构建人类命运共同体。中方是这么说的，也是这么做的。必须指出的是，14亿中国人民衷心拥护中国共产党领导，紧紧团结在中国共产党周围，坚定不移走中国特色社会主义道路。中国持续发展的步伐和人类和平与发展的崇高事业是任何力量都阻挡不了的。

令人欣慰的是，在中美关系遭遇严重困难的时刻，支持中美交流合作的力量从未缺席。包括美中关系全国委员会在内的诸多美国机构团体以及各界人士通过发表联名信、撰写文章、举办视频交流研讨等多种方式，持续发出反对中美对抗、支持中美合作的理性声音，与来自极端反华派的杂音与干扰形成鲜明对比，为维护中美关系稳定大局发挥了难能可贵的积极作用。

2020年是极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中美两国人民和社会各界守望相助，共克时艰。美国不少地方、企业、民间团体和友好人士向中方提供宝贵支持，中国很多省市、企业、机构和民众也向美方伸出援助之手，包括为美方在华采购医疗物资提供了各种便利。两国青少年在视频中相互加油鼓劲，令人感动。正如美有关州市感谢信所说，我们在艰难时刻的相互支持帮助，是共同战胜疫情的重要保证。

山和山不相遇，人和人要相逢。中美两国人民的交往和友谊是无法阻隔的。尽管遇到种种困难，两国各领域交流合作仍持续推进。去年中美新增友好城市4对，两国友好省州、友城已分别达50对和231对。美中贸易全国委员会2020年度《中国商业环境调查》报告显示，91%的受访美国企业表示去年在中国市场仍保持盈利，87%的企业表示不会撤离中国。事实是，中美经贸合作逆势增长，2020年中美货物贸易额为5800多亿美元，同比增长超过8%，其中中国自美国进口1300多亿美元，同比增长近10%。

历史和事实充分说明，中美合作是人心所向、大势所趋，中美利益高度关联融合，一些人出于一己政治私利和狭隘偏见竭力破坏中美关系，是站在历史错误一边，站到了两国人民的对立面，注定是要失败的。

过去一年，在习近平主席亲自指挥、亲自部署下，中国人民上下一心，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大战略成果，全面建成小康社会取得伟大历史性成就，决战脱贫攻坚取得决定性胜利。2021年，中国共产党将迎来建党100周年，这也是中国第十四个五年规划的开局之年，标志着中国开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。我们将立足新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动中国“十四五”时期实现高质量发展。

我知道在座美国朋友中不少人熟悉中国改革开放40多年的历史过程，在不同历史时期来过中国很多次，了解中国。中国的快速发展受益于对外开放，我们将始终坚持这一基本国策，任何时候都不会动摇。过去40多年的实践证明，改革开放是互利共赢的，不仅有利于中国，也有利于美国、有利于世界。2017年1月17日，习近平主席在世界经济论坛年会上强调，中国的发展是世界的机遇，中国坚持走一条在开放中谋求共同发展的道路，在实现自身发展的同时更多惠及其他国家和人民，为开放型世界经济发展提供了重要动力。今年1月25日，习近平主席在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上指出，中国将继续实施互利共赢的开放战略，坚定实施对外开放基本国策，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，发挥超大市场优势和内需潜力，为世界经济复苏和增长注入更多动力。习近平主席的重要讲话，向世界传递出中国致力于持续深化改革、扩大高水平对外开放的积极信号，也彰显了中国与各国一道实现共同发展的坚定承诺。中国经济的不断发展，中国人民对美好生活的追求，将对来自世界各地更加多样化高品质的产品、技术、服务产生更多需求，预计未来10年累计商品进口额有望超过22万亿美元，这将为世界各国企业包括美国企业科技创新与业务增长提供强劲助力，为世界各国提供更加广阔的市场机会。

一个多星期前，拜登政府正式就职。中美关系正处于关键时刻，面临新的机遇和挑战，何去何从备受两国人民和国际社会关注。推动中美关系重新回到可预期、建设性的轨道，构建和平共处、合作共赢的大国相处模式，是中美面临的共同任务，也是世界各国的普遍期待。

中国政府对美政策始终保持高度稳定性和连续性。中方愿同美方共同努力，推动中美关系沿着不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的轨道向前发展，造福两国和两国人民；同时我们将继续坚定捍卫国家主权、安全、发展利益。希望美国新一届政府顺应两国民意和历史潮流，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系回到健康稳定发展的正确轨道。我认为可以从以下几方面作出努力：

一是正确认识看待中国。上届美国政府对华采取了一系列错误政策，根源在于美方一些人对中国存在战略误判，将中国视为主要战略竞争者甚至是对手，这是犯了历史性、方向性、战略性错误。中国发展的根本目标是让中国人民过上更加美好的生活。中国坚持走和平发展道路，坚持互利共赢的开放战略，真诚希望同包括美国在内的世界各国实现共同发展，共创人类美好未来。同时要强调，任何人都无权剥夺中国人民追求美好生活的权利，中国的发展壮大进程是任何势力都不可能阻挡的。事实上，中美关系发展历程充分证明，两国完全可以也需要加强合作协调，实现共同发展，国际社会也呼吁中美开展合作。希望美方超越大国零和博弈的旧式思维，同中方一道，牢牢把握中美关系的正确方向。

二是恢复正常交往。中美关系发展史蕴含着几十年来两国各界人士相互接触、交流、沟通和合作的执着和辛劳，需要倍加珍惜。当前，中美恢复正常交往需要双方相向而行，在政府层面上，两国驻对方国家大使馆等渠道可以发挥桥梁作用。两国智库、高校、媒体、地方、企业等社会各界也可以通过各种形式为中美关系增添更多正能量。希望美国新一届政府取消那些滋扰中国在美留学生、限制中国驻美媒体、关闭孔子学院、打压中国企业等错误和不得人心的政策措施，搬掉阻碍两国各界交往合作的“绊脚石”。双方要更多主动对外释放中美合作的积极信息，增进两国人民对彼此的正面认知，夯实支持中美关系发展的社会和民意基础。

三是妥善处理矛盾分歧。中美是两个大国，历史、文化、制度不同，在一些问题上存在分歧，关键是要妥善加以管控，不能任由其干扰两国关系发展大局。双方应尊重彼此历史文化传统，尊重彼此核心利益和重大关切，尊重各自选择的政治制度和发展道路。中国从不干涉包括大选在内的美国内政，从不对外输出发展模式，从不搞意识形态对抗，从不寻求挑战或取代美国的地位，无意划分势力范围。美方应切实履行中美三个联合公报承诺，严格遵守一个中国原则，切实尊重中方在台湾问题上的立场和关切。美方应停止插手香港、西藏、新疆等涉及中国主权和领土完整的问题，停止试图通过干涉中国内政来牵制阻挠中国发展。历史和现实都一再证明，这些问题关乎中国的核心利益和民族尊严，牵动14亿中国人的民族感情，是碰不得的，否则最终只会给中美关系和美方自身利益造成严重损害。希望美方充分认识这些问题的高度敏感性，慎重妥善处理，避免给中美互信合作造成干扰和破坏。

四是开展互利合作。习近平主席多次讲过，中美合作可以办成许多有利于两国和世界的大事。在疫情面前，中美能够合作且必须合作的领域不是减少了，而是更多更广了。中美双方在抗击疫情、经济复苏、气候变化等领域拥有很大合作空间。两国还可以探讨如何共同完善全球公共卫生体系。美方一些政客应立即停止借疫情对中国搞污名化，为双方开展抗疫合作营造有利氛围。

在经贸问题上，中方强调，经贸问题不应政治化，“国家安全”概念不能被滥用。中方将一如既往欢迎美国企业来华经营投资，双方都要为对方企业提供公平、开放、非歧视的环境。作为世界前两大经济体，两国增长前景越广，越有利于两国人民和世界人民。中方愿同美方加强宏观经济政策协调，并就维护全球产业链供应链安全、维护全球经济金融稳定开展合作，助力两国和世界经济增长。

在应对气候变化领域，中国全面贯彻新发展理念，坚定不移落实气候变化《巴黎协定》承诺，宣布力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。中美可就气候变化、开发新能源、推动低碳可持续发展等开展互利合作，在实现经济社会发展的同时保护好我们的地球共同家园。

双方应推进在两军、执法、禁毒、网络安全等领域的交流合作，加强在发展减贫、反恐、防扩散等重大全球性挑战和地区热点问题上的沟通协调，为世界提供更多公共产品。双方还可以在联合国、世界卫生组织、二十国集团、亚太经合组织等多边框架内加强合作，进一步完善和加强全球治理，推动全球化朝着更加开放、包容、平衡、普惠和共赢的方向发展。

从历史发展的趋势看，中美关系的未来是光明的。只要双方从两国人民和世界人民根本利益出发，坚持相互尊重，求同存异，坚持有效管控分歧，扩大共同利益，中美关系就一定能够走上改善和发展之道，造福于两国人民和世界各国人民。希望美中关系全国委员会、各位成员以及美国各界人士继续发挥积极作用，为中美关系的健康稳定发展贡献更多智慧和力量。