中国1月共同基金吸引创纪录资金流入

随着散户投资者争相进入看涨的股票市场，中国1月流入新的股票基金和平衡基金的资金创下记录。

据路透社报道，根据基金咨询公司Z-Ben Advisors的数据，1月份投资者向新推出的股票基金和平衡基金投入了4148亿元人民币（854亿新元），较上一个月大增了166%。

投资者被去年回报亮丽的股票市场所吸引，中国政府也在引导家庭资金流向股市以资助创新。

尽管基金销售火爆可能会刺激中国股市进一步上涨，但也引发了人们对泡沫可能正在酝酿的担忧。中国央行顾问马骏上周警告说，如果中国不适当收紧货币政策，出现资产泡沫的风险可能增加。

摩根士丹利中国股市策略师王滢表示，中国股市还未出现泡沫。“我们认为目前市场人气并未过热，”她说，并补充称在企业获利改善等正面因素、以及新冠疫情和流动性收紧等短期不确定性的拉扯下，市场或将处于区间波动。

对中国共同基金的火热需求也将令港股受益。近期寻求逢低买入的内地资金大规模进入香港股市。汇丰预期，今年第一季将有大约140只中资共同基金面世，筹资最多7000亿元人民币。这些基金可将至多一半的资金经由港股通投入香港。

摩根士丹利的王滢指出，中国内地投资者正积极在香港寻找机会，因为港股与大陆上市股票相比存在折价，并且在过去几年的表现落后于内地股市。“中国内地资金的流入对香港股市的流动性和定价越来越重要。”