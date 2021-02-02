NCC：赵少康若任党职须出清中广股份

针对身兼中国广播公司（简称中广）董事长的赵少康称不排除参选国民党主席，台湾国家通讯传播委员会（NCC）昨天表示，如果赵少康当上党主席，须出清所有中广股份，否则中广可能因为违反法规，最高可罚200万元新台币（下同，约9.5万新元）罚锾。

据《自由时报》等台媒报道，NCC指出，投资广播、电视事业者，没有规定不能加入政党，但依据法规，如果是担任政党党务工作人员，甚至是党主席，就必须清空持股，否则可依法规，处20万元以上200万元以下罚锾，并令其限期改正，届期不改正者，得按次处罚。

NCC说明，政党党务相关人员的定义为政党章程、组织架构明定职位之人员，以及政党章程、组织架构明定之各部门及直辖市、县（市）分支机构之正、副主管等。但属顾问性质者，则不在此限。

NCC简任视察陈书铭表示，一般来说党主席都属于党务工作人员。赵少康目前是中广董事长，如果赵少康当选党主席，必须先出清中广所有股份，“一股都不能留”。

赵少康昨天早上10时10分召开记者会，证实申请重回国民党。现场来了超过60名媒体记者，话题性和媒体规模之大近年少有。

他首次透露，去年代表国民党竞选总统的韩国瑜，同年9月力劝他参选党主席，并热心帮他向现任党主席江启臣要求提供中央评议委员会委员资格，以扫除参选的障碍。

赵少康说，他起初没答应，但韩国瑜多次开车北上劝说，认为只有他能救国民党和台湾；加上自己担忧时局，才最终认定“舍我其谁”。

他说，目前绿营网军营造的民粹氛围，就像清末慈禧太后指使的义和团，消灭了理性声音。他愿意登高一呼，“斗斗乱臣贼子、牛鬼蛇神”，号召国民党员和有志之士，“让台湾再次伟大”。

70岁的赵少康曾任两届台北市议会议员、行政院环境保护署署长、三届立法委员等公职，是国民党昔日“政治金童”。1992年参选立委时获得创纪录高票，刮起“少康旋风”。隔年他退出国民党创建新党，1994年参选台北市长落败后退出政坛，转战媒体，以主持政论节目《少康战情室》闻名。