恒大继续大幅降价 网上购房享逾20%折扣

进入新的一年，中国恒大集团继续大幅降价促销，以解决巨额债务，本月提供的新房折扣超过20%。

据彭博社报道，如果通过恒大移动应用程序买房，那么买家在涵盖春节的2月份可享受23.5%的折扣。另外还有3万元人民币（6180.83新元）的现金返还惠，全款买房还可以再享受7%的折扣。

虽然恒大通常会在春节黄金周前后打折，但今年的力度超过去年同期13%的基础折扣。恒大去年9月到10月初发动了一场全国范围的销售闪电战，宣布了史上最大折扣力度：全国楼盘销售全线打七折。这家开发商随后遭遇了严峻的资本市场信任危机。

恒大去年的债务总额接近1200亿美元（1597.2亿新元），其2021年合约销售目标为7500亿元人民币，较2020年的目标高出3.6%。彭博基于公司数据的计算显示，这将至少是2012年以来的最小增幅，比董事局主席许家印大约三年前设定的目标低500亿元人民币。

一些投资者担心，恒大的减债行动可能会迫使其优先考虑现金流，而不是盈利能力。瑞银分析师上个月将恒大股票评级下调至卖出，称恒大的去杠杆策略和紧张的流动性可能导致其增长潜力有限并带来不确定性。

根据中国监管机构提出的“三条红线”的新要求，恒大仍然面临削减债务的压力。开发商保持在“三条红线”以内，才能增加借贷，而恒大最新的财务数据表明，该公司突破了所有的“红线”。 根据拟议的规定，如果满足一条红线的要求，恒大或许可以将债务增加5%。

恒大股价周二在香港一度上涨4.5%，创出一周最大涨幅。由于投资者对其债务负担的担忧，恒大股价已较去年7月的高点下跌约44%。

本月的折扣仅适用于通过恒大app买房的人，该应用会使用虚拟现实技术和直播节目来展示项目。此举旨在吸引网上购房，因为在最近发生的冠病疫情使部分地区陷入封锁之后，买家可能会避免去售楼处。