中国网上年货节首10日零售额逾3400亿

中国商务部同中央网信办、工信部、市场监管总局等部门共同指导开展的“2021全国网上年货节”自上月20日启动以来，首10天里全国网络零售额已达3441.1亿元人民币（约709亿新元）

据央视新闻报道，年货节期间，全国在线餐饮交易额按年增长49.6%，外卖增60.7%，半成品、特色年菜分别增长3.76倍和1.22倍。期内，中西部地区网络零售额增速较快，广西、江西分别增长35.9%和22.5%。

此外，中国各地结合疫情防控要求和春节消费特点，围绕“就地过年”人群需求，丰富特色产品与服务，让消费者品家乡味、享家乡情，在当地安心过年。某平台数据显示，年货节期间，平台异地订单数量整体增幅达60%，主要是北、上、广、深等地与三线及以下城市间发单量快速增长，多为异地工作人群与家乡亲人互相寄递年货与土特产品。

年货节期间，各地面对消费升级大趋势，围绕年饭、年货、年俗等“过年”场景，不断提高健康、绿色、智能消费品供给能力，纷纷在线推出品质化、个性化、潮流化的商品和服务，据商务大数据监测，年货节期间，全网除菌类洗衣机销售额同比增长137.8%，跳绳、拉力器、哑铃等宅家便捷健身器材同比分别增长351.1%、91.9%和78.9%。