伤害医生陶勇凶手一审被判死缓

北京市第三中级人民法院今天（2月2日）公开宣判北京朝阳医院伤医案，以故意杀人罪判处被告人崔振国死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。

据中国央视新闻报道，法院审理查明，被告人崔振国因其眼睛治疗效果未达其预期，对朝阳医院陶勇等诊治医生心生怨恨，伺机报复。去年1月20日13时50分许，崔振国持事先准备的菜刀进入朝阳医院门诊楼七层，趁正在为患者检查的医生陶勇不备，砍击陶勇的后脑部、颈项部，后继续追砍陶勇至其他楼层，过程中又将陶勇手臂砍伤，并先后将阻拦其行凶的其他三人砍伤。

司法鉴定机构在去年11月4日出具陶勇伤情鉴定意见，陶勇身体损伤程度为重伤二级。其他三名被害人身体损伤程度为一人轻伤二级，二人轻微伤。

法院认为，被告人崔振国以非法剥夺他人生命为目的，持刀故意砍击他人要害部位，虽杀人未遂，且作案后让他人报警并在现场等候，可视为自首。但被告在人员众多的医疗公共场所公然持刀追砍行凶，手段残忍，后果特别严重，社会影响极其恶劣，依法应予严惩。

法院综合其犯罪的事实、性质及对于社会的危害程度，作出上述判决。

暴力伤医事件发生近一年后，眼科医生陶勇上月接受南方日报采访时提起伤医事件表示：“我都忘了，过去就过去了，也没想太多。”

在去年10月出版的随笔集《目光》中，陶勇写道，“天下无盲，是我的愿望和毕生追求。”