分析：中国军企禁令推迟 令美投资者处境艰难

美国财政部推迟实施对与中国军方有联系的公司的投资禁令，使美国投资者无法利用非美国投资者享受的机会。

据路透社报道，在特朗普担任美国总统的最后几周，中美之间的紧张关系加剧。特朗普政府去年11月发布行政命令，禁止美国人投资美国国防部认为与中国军方有关联的公司。许多中资公司否认与军方有关联，中国政府也表示美国的说法缺乏依据。

11月份的这项命令发布之后又进行了一系列修正和解释，令中国股票和债券受到打击，因为投资者不容易搞清楚哪些证券可能受到影响。

上市股票迅速被从美国交易所和全球指数中清除，而债券投资者则费力地分辨由名称略有不同、使用简称或名称相近的企业所发售的证券。

拜登政府上周三表示，多数对“名称与中国共产党军工企业名称相近但不完全相同”的公司的投资，在5月27日之前是被允许的，将原定1月28日的期限推后。

虽然此举提供了喘息空间，但并未解决问题。安本标准投资公司亚太公司债业务主管卢卡泽夫斯基（Paul Lukaszewski）说：“我们现在进入观望模式，直到我们明确了解新政府会做什么。”

据摩根大通，对美国投资者和美国公民的限制举措可能影响价值近600亿美元（798.6亿新元）的债券。

卢卡泽夫斯基说：“中国债市是全球最大的债市之一。相比美国，中国信用息差具有吸引力，当投资者在更多市场和地区配置资金时，会受益于投资的多元化。”他并补充称美国投资者“处境艰难”。

中国企业发行的大量债券，为投资者在收益率普遍超低的发达国家固定收益市场之外提供了买入机会。在特朗普祭出行政令后，这些中国债券下跌，买卖价差扩大，但其中一些之后已经有所回升。

受限制企业关联公司所发行的2029及2030年到期债券收益率，平均为3.1%，较美国10年期公债收益率高出200个基点以上。

摩根大通预期，这些信用债所受到的基本面冲击大多很小或在可控范围，因此现在可能很适合那些拥有资格的投资者在这些债券建立敞口。

目前名单上的44家企业之中，至少10家企业的关联公司有发行美元债券，包括华为、中芯国际、中化集团及中国航空工业集团。

虽然拜登团队尚未表明态度，但外界几乎都认为他们不会彻底改弦更张。一些美国投资者希望，新政府将以会影响这些公司、而非影响投资者的方式实施限制措施。

AllianceBernstein新兴市场债券策略主管沙迈拉汗（Shamaila Khan）说：“如果制裁措施针对投资者持有债券的能力，那并不会伤到发行债券的公司，而是会伤害到购买债券的投资者。”“如果制裁针对一家公司未来的债券发行，那么对这家公司的影响就会大于对债券投资者的影响。这中间有着细微差别。”

无论以何种方式实施限制措施，几乎都没有迹象表明，它们会对相关企业造成重大冲击。分析师认为，这主要是因为，美元计价债券仅占这些企业资本构成非常小的部分。

而投资者对中国资产的需求似乎仍方兴未艾，约占亚洲1.4万亿美元的美元计价公司债市场的半壁江山。