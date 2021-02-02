疫苗接种致订单大增 中国注射器厂家压力空前

中国注射器制造商警告说，一些订单可能要到6月才能完成，因全球冠病疫苗接种计划给他们的生产线带来空前压力，并影响到中国自己的疫苗接种工作。

据路透社报道，这些厂商告诉记者，他们在全天生产、提高价格并试图扩充生产线。业内高管说，中国和印度是世界上最大的注射器生产国。

浙江康康医疗器械股份有限公司总经理郭春告诉记者，由于海外疫苗接种计划，公司从12月份开始接获每份数量为1000万至2000万支注射器的出口合同，而疫情之前的每份合同订购量约为500万支。

该公司是万邦德旗下公司。他说，公司正在增加产能，以在5月之前将某些类型的注射器的产量提高三倍，但在那之前只能部分满足大笔订单。

世界上最大的生产和销售医疗设备美国BD公司（Becton Dickinson）供应商山东淄博侨森的一位杨姓经理说：“现在我们接新订单时非常谨慎。”他不愿透露自己的姓名。

这位经理透露，他的工厂本月收到的订单必须要等到5月或6月才能完成。并称疫情前侨森90%以上的订单都来自国内，但现在国外订单也在增加。订单按先到先得的原则执行，没有国别优先顺序。

上个月，世界各国开始了大规模的疫苗接种，以控制冠病病毒的传播。

康康医疗的郭春透露，注射器的价格已经从疫情前的每支0.1元人民币涨到现在的逾0.3元，上涨了两倍多。

上述杨姓经理透露，侨森逾1000名员工每天在三班倒，机器24小时在运行。其并称要赶在农历春节前尽力增加产量，因为企业通常在春节给工人放假并关闭生产线。