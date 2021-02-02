赵少康：江启臣当国民党主席魅力不够

台湾媒体人赵少康申请重回国民党，还要求现任党主席江启臣给予他中评委的选举资格，被外界解读是在对江“逼宫”。赵少康今天（2日）强调自己没有逼宫，并称江启臣作为党主席魅力不够，以国民党目前的情况，“需要一个要强而有力、非常有魅力、非常有群众的领导人。”

据《联合报》报道，赵少康说，江启臣要继续推动才会显示魅力，“江启臣不是没有魅力，是不够。”

媒体问赵少康，是否现在还认为必须要等江启臣聘他中评委才能选党主席？赵少康说：“当然，那是基本资格，不然就不能选了。”他透露，申请表已经递出去了，并称当阳春党员也很好，他不当党主席也有很多事情可以做，大家拭目以待，“我不太出来则已，跳出来以后一定会有事情，会让大家有惊喜。”

此外，赵少康说，选上党主席也可以考虑2022或2024选举，两者没有冲突，但基本上2022还是帮国民党辅选，“重点还是2024”。

赵少康强调，不管是2022还是2024他都不排除，但不排除不表示一定要，政治上不要说绝不。媒体询问，那台北市长有考虑吗？赵少康则表示没想过。

媒体追问，2024会不会和高雄市前市长韩国瑜合作？赵少康说，可以跟他合作、也可以跟很多人合作，韩国瑜到底也是战将，蓝军的战将也满多的。

赵少康说，他从事媒体很多年，没有介入政治，不过自己过去战绩战果辉煌，“蓝军没有一个人能够赶得上我”，自己回去国民党当然会提升国民党的形象和战绩，“但如果他们用各种方式来阻挡，是另外一个事情。”