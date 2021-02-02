陆委会印“港版国安法生效”小册提醒台湾人勿踩地雷

台湾陆委会近期印制“港版国安法生效”红色小册，提醒台湾当心误踩雷区，内容提及“无限扩权恐怖无比的警察权”，也指出港府国安部门可以为搜证而搜查有关地方，限制受调查的人离开香港，冻结、限制、没收及充公财产等。

据《自由时报》报道，陆委会小册提及六大雷区，包括“无敌恶法不分你我他”，即使你不是香港人，不住香港，只要有所谓的“犯罪”行为入境香港，坐上香港船只或飞机在香港转机，都有可能被逮捕。

陆委会近期印制"港版国安法生效"红色小册，提醒台湾人当心误踩雷区。（自由时报）

小册还指出，在台参与“撑香港”活动，民众即使在台湾参与香港反修例等活动，甚至主张台湾是一个“主权独立国家”，都有可能触犯《港版国安法》第20条。此外，带“反中”文宣搭机赴港时，台湾民众搭机赴香港或中国大陆、澳门，身上或行李被查到北京认定的台独或港独旗帜、反中或光复香港、时代革命“反修例”文宣品，都有可能触法。

陆委会小册提醒，社群软体公开发文挺台独、跨海捐款支持反送中、寄送物资力挺香港人都有可能触法；陆委会更在内页拿枪的港警图生动标注“恐怖警察”，强调港府国安部门可以为搜证而搜查有关地方，限制受调查的人离开香港，冻结、限制、没收及充公财产，包含在香港和其他地方的财产。

陆委会近期印制"港版国安法生效"红色小册，提醒台湾人当心误踩雷区。（自由时报）

小册指出，港府国安部门可采取的措施，有移除危害国家安全的资讯，要求外国及台湾政治性组织及其代理人就涉港活动提供资料，进行截取和秘密监察、监听、监测、截取邮件，及提供资料和提交物料等。