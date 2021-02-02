调查：担忧经济前景 港中小企业投保意愿低

昆士兰保险香港2日就香港中小企业在疫情之下对保险需求的研究发布简报会，指出因为对经济前景展望不乐观，今年中小企业购买保险需求可能因成本控制而减弱，更多选择自行承担风险。

据中新社报道，昆士兰保险香港于2020年9月-10月调查访问香港410个中小企业。昆士兰保险北亚地区行政总裁及亚洲区区域分销主管于蕾在会上讲解调查结果时说，在受访企业中，53%表示因疫情影响加速了电子化进程，37%运用了在家工作的模式，比2019年增加近一倍。

对于未来12个月的经济展望，只有约23%的中小企业对经济前景看法乐观。他们最担心影响经济的因素包括投资者或消费者的信心减弱，贸易争端增加，旅客减少，海内外需求减少等。为应对可能出现的风险，70%的受访企业表示将管控成本，53%表示将减少企业的国际业务参与，还有40%受访企业表示将缩小规模。

于蕾表示，疫情尚未有起色之前，中小企业对今年的经济形势仍然不乐观，因此价格和成本是中小企业最大的顾虑。

于蕾指出，暂时未见到大规模的中小企业倒闭潮，但是未来三至六个月至关重要。她说，虽然有一些企业过去一年接受了特区政府资助，或者进行了员工调整，但是若疫情不能尽快好转，中小企的业务销售将持续受到冲击，有进一步裁员风险。