中国称望美邀世卫专家赴美开展溯源研究

美国国务卿布林肯接受美媒访问时批评中国在冠病疫情上对国际社会不够透明，中国外交部今天回应称，中国政府为世卫专家此次赴华提供了大力支持协助，希望美国像中国一样在溯源问题上保持透明度，邀请世卫专家去美国开展溯源研究。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上说，此次世卫专家来华是全球溯源科研合作的一部分，中国政府为此提供了大力支持协助，中方专家分享了大量信息和研究成果。世卫方面及国际专家对此给予积极评价。

汪文斌说，不少线索、报道和研究表明，疫情早在2019年下半年就已在世界多地多点暴发。他引用美国疾控中心的研究报告举例说，2019年12月的一些美国人献血样本中存在新冠病毒抗体，意味着那时病毒或已在美国出现，早于美国官方报告首例确诊病例的时间——2020年1月21日。

汪文斌强调，希望美方像中方一样，在溯源问题上采取积极、科学和合作的态度，并保持透明度，邀请世卫组织专家去美国开展溯源研究，为国际抗疫合作和溯源作出积极贡献。

布林肯昨日接受美国有线电视台MSNBC访问时说，在疫情爆发之初以及眼下，在向国际社会提供必要的信息以及让专家进入中国了解情况方面，中国政府都做得不够。

当被问到中国是否应该为对疫情处理不当付出代价时，布林肯回答说：“我认为我们必须集中精力对发生的事情进行充分的了解和追究责任，目前正在进行一项调查。”