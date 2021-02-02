香港八次封区强制检测近万人

香港政府最近每隔一两天就会采取封区检测，11天内共封区八次，为近万人检测，只是在首两次找出14名确诊患者，最近六次“突袭式”封区并没有发现确诊病例。

据香港01报道，当局累计动员近5000人次封区，累计235名没有接受强制检测的居民接获强制检测令，当中至少35人被定额罚款5000元（港币，下同，约858新元）。

港府上月23日凌晨首次在佐敦划出“受限区域”，为区内居民强制检测，特首林郑月娥表示，过后也将会“突袭式”封区，进行强制检测。

港府过后在一个多星期内封区八次，共有9968人接受检测。港府统计，在佐敦封区时发现13例确诊个案，另有一例是在随后的油麻地碧街封区时找到。而上月26日在油麻地碧街和东安街封区行动中，也找出一例个案。

佐敦首次封区范围最广，涉及超过50幢大厦，封锁近48小时为时间最长，检测人数最多，有7000人。昨天（2月1日）在红磡隆基大楼为1006人检测，人数是继佐敦封区后最多，其余行动接受检测人数均是500人以下。

最近六次“突袭式”封区，港府限制在油麻地分别碧街和新填地街一带、北角东发大厦、观塘丽港城、九龙城隆基大楼、元朗好彩洋楼和尖沙咀金銮大厦居民检测，并无发现感染个案，共有2493人检测。

在多次行动中，香港民政事务总署、警务处、消防处、该区民政事务处、在职家庭及学生资助事务处、食物环境卫生署和医疗辅助队动员等4951人次，上门家访共5690户，937户没有应门，约占10%。累计235名没有接受强制检测的居民接获强制检测令，当中至少35人被罚款。