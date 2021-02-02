下午察：中国“文二代”贾浅浅爆红了怎么回事？

中国诗人贾浅浅，最近在中国网络上火了，而且火得措不及防。

事情是这样的，上周有一篇题为《贾浅浅爆红，突显诗坛乱象》的文章突然被网民不断转载议论，贾浅浅还因此一度登上微博热搜。

贾浅浅这个名字，对普罗大众来说可能比较陌生，但在中国文学圈里，算是小有知名度，其最为人熟知的身份是：著名作家贾平凹之女。

贾平凹目前也是中国作协副主席。（互联网）

除了“贾平凹女儿”这一标记，根据网络资料，贾浅浅出版过多部诗集，还是西北大学文学院副教授、文学博士、鲁迅文学院32届高研班学员、陕西省青年文学协会副主席；同时，她也荣获第二届陕西青年文学奖、诗歌奖，入选2019名人堂·年度十大诗人等。

总之，她广为人知的人设就是一名大才女，父亲贾平凹更是几乎每个中国人都熟知的作家，并担任中国作协副主席、陕西省作协主席。

但上述文章的作者唐小林认为，贾浅浅的诗歌与其获得的荣誉并不相称，她之所以频频获奖、著作大卖，和她父亲的名望不无关系。

唐小林写道：“在诗歌被视为‘出版毒药’、谁都卖不动的今天，一家家出版社就像哄抢紧俏商品一样，竞相出版、烘炒贾浅浅的诗集……各路文学名家和诗人，积极为贾浅浅的诗歌撰写评论，溜须拍马，一路吹吹打打，保驾护航，好不热闹。”

唐小林也批评贾浅浅的诗歌为“肮脏恶心的垃圾文字”，而且还是“回车键分行写作”。他说：“这种白开水似的‘浅浅体’诗歌，最显著的特点就是把无聊当有趣，把废话分成行——仿佛是一路狂按回车键的产物。”

下面来看看她的三首饱受争议的作品：

看了这三首诗的网民纷纷群嘲贾浅浅，狠批其作品“低俗”“不堪入目”，甚至讥讽为“屎尿体”“浅浅体”“粗话体”。

不过，一位不愿具名的中国著名诗人接受《新安晚报》采访时说，对于贾浅浅，舆论不能捧杀，也不能棒杀。“我个人认为她的诗歌不能像唐小林讲的那样一无是处。我记得她在鲁院的时候，她们那个班上拿的那些作品，我看了有几首还是不错的。”

但这位诗人也毫不讳言地指出，由于贾浅浅自带“贾平凹女儿”的光环，因此得到了许多“福利”，包括不断发表作品，上了被誉为中国诗坛“黄埔军校”的青春诗会等，但不能就一个局部，或两三首诗，就全盘否定贾浅浅的文学造诣和作品。

“我觉得贾浅浅这个事情，我个人看法是我们不能够就她几首诗而全盘否定她，也不能因为她在文坛有一个大佬父亲就全盘否定她的诗，因为她没办法选择自己的父亲。还是要看她个体的文学创作本身。”

网传贾平凹（左）与贾浅浅（中）以及友人的合影。（互联网）

《新京报》也发表评论文章指出，许多网民会抨击贾浅浅的诗歌，背后原因或许更多的是其作为贾平凹女儿这一身份。

文章指出，早在2001年，贾平凹就曾担任西北大学的硕士研究生导师；十几年后，贾浅浅在相关学院任教，还曾发表研究贾平凹的论文，这些关联很难不引发舆论置喙。

“借‘贾平凹之女’身份发挥并非不可，但也不能没有边界。现在很多网民对贾浅浅的质疑，是基于想象出来的‘猫腻论’‘内幕说’。但摘取诗歌片段加以非议，很难为立场先行下的脑补结论提供支撑，也更像是为黑而黑。”

这篇文章最后说，对于诗歌，舆论可以有很多主观的评价标准。但不管怎么说，评价标准宜“就诗论诗”；那种断章取义的评价，才是真的“浅”。

回头看，不仅是贾浅浅这位“文二代”，中国的“富二代”“官二代”等“二代”们，历来都会引起公众特别注意甚至攻击。是的，人们羡慕“二代”在社会激烈竞争中享有的优势，希望自己或者下一代也能够争取到同样的机会和位置，但对于那些依靠家庭关系而抢占资源或赢在起跑点的“二代”，还是不免会感到厌恶、不平。

更重要的是，是谁让“二代”们得到那些机会和位置？

有评论就把矛头直接指向“那些一直在她（贾浅浅）从平凡女孩到一个可以出书的诗人这一路上，乃至到现在，依然在给与她好评与热烈鼓掌惊叹的前辈们”。