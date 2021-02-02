赵少康不排除选党主席 蓝委：非追捧英雄主义

台湾知名媒体人赵少康不排除参选国民党主席，国民党立委林文瑞今天表示，不可再因特定人破坏规定，国民党需要的是沟通团结，非追捧英雄。

赵少康昨天证实申请恢复国民党籍，并有意参选党主席。他今天也说，国民党应该开大门走大路，让愿意参选党主席的人都可参选；他也认为，需恢复党籍一年才可选主席，过去没这规定，不合理。

据《联合报》报道，身兼国民党中常委的林文瑞今天透过声明指出，回观过去历史，国民党曾多次因人设事、例外修改规定，但最终却未能达到预期成效。他认为“前事不忘，后事之师”，国民党应借镜过往经验，万不可再因特定人选而恣意破坏现行规定。

林文瑞指出，国民党是具有126年历史的政党；如今面对霸道且顽固的执政党，国民党需要的是更多的沟通与团结，而非追捧英雄主义。他始终相信党员才是一个政党的根基，而国民党的领导人应该具备创新力、凝聚力，得以团结党员及台湾人意志。

林文瑞说，他长期以来勤走基层，始终为国民党改革而奋斗、努力。他坚信国民党的再起，必定源起基层党员；成功不必在我，但中华民国及国民党已经没有再失败的本钱。

70岁的赵少康曾任两届台北市议会议员、行政院环境保护署署长、三届立法委员等公职，是国民党昔日“政治金童”。1992年参选立委时获得创纪录高票，刮起“少康旋风”。隔年他退出国民党创建新党，1994年参选台北市长落败后退出政坛，转战媒体，以主持政论节目《少康战情室》闻名。

昨天早上10时10分赵少康召开记者会，证实申请重回国民党。现场来了超过60名媒体记者，话题性和媒体规模之大近年少有。

他首次透露，去年代表国民党竞选总统的韩国瑜，同年9月力劝他参选党主席，并热心帮他向现任党主席江启臣要求提供中央评议委员会委员资格，以扫除参选的障碍。

赵少康说，他起初没答应，但韩国瑜多次开车北上劝说，认为只有他能救国民党和台湾；加上自己担忧时局，才最终认定“舍我其谁”。

他说，目前绿营网军营造的民粹氛围，就像清末慈禧太后指使的义和团，消灭了理性声音。他愿意登高一呼，“斗斗乱臣贼子、牛鬼蛇神”，号召国民党员和有志之士，“让台湾再次伟大”。